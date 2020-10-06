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За парковку машины на газоне предложили штрафовать в России 

Газета.Ru и ещё 8 3 часа назад
Российским водителям готовят новые штрафы
Фото: РИА Новости
В КоАП могут внести проект статьи 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", по которой будут налагаться штрафы за парковку на газонах или проезд по ним. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кроме того, проект предполагает введение штрафов за парковку на цветниках, зонах для отдыха, детских и спортивных площадках, а также других территориях, которые "заняты зелеными насаждениями".
Согласно тексту документа, размер санкции за нарушение установленных норм составит от 1,5 тыс. руб. до трех тыс. рублей. Исключения буду введены для спецтехники, которая используется для благоустройства территории.
При этом проект статьи предполагает введение штрафа от одной до трех тыс. руб. за мойку транспортного средства в неположенных местах и захламление "автомусором" жилых дворов.
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