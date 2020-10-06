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Российский автопром получит 15 млрд рублей субсидий 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Российский автопром получит 15 млрд рублей субсидий
Фото: Алена Селезнева/ТАСС
В 2021 году правительство РФ выделит для поддержки спрос на авторынке страны субсидий в размере 14,9 млрд рублей. В частности, на реализацию программы льготного автокредитования планируется направить из этой суммы 11,1 млрд рублей. Еще 3,8 млрд рублей предусмотрены для программы льготного лизинга.
Как пишет «Коммерсант», в 2021 году объем господдержки автопрому России номинально вырос. В этом году на такие цели было предусмотрено 12,5 млрд рублей. Однако объем фактической помощи за счет дополнительных решений правительства составит в этом году 22,5 млрд рублей.
Напомним, что в течение первых восьми месяцев 2020 года в России, как ранее сообщал «Автостат Инфо», было продано 867 872 легковых автомобиля. Объем реализации упал на 12,4% к результату за аналогичный период 2019 года — 990 496 машин.
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Автоновости , Правительство РФ
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