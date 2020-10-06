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Прекращён выпуск «экстремальной» версии «Нивы» 

Wroom.ru 2 часа назад
Прекращён выпуск «экстремальной» версии «Нивы»
Фото: Лада.Онлайн
АвтоВАЗ прекратил прием заказов на модель "Лада 4х4 Бронто", предназначенную для тяжелого бездорожья. Об этом сообщает издание "Лада. Онлайн".
Тольяттинская компания "Бронто" начала мелкосерийно выпускать такой автомобиль ещё в 2009 году. Спустя несколько лет фирму поглотила компания "ВИС-Авто", а производство внедорожников прекратилось. В 2017 году АвтоВАЗ возобновил выпуск модели и начал её продажи через собственную дилерскую сеть, а теперь компания прекратила прием заказов.
"Лада 4х4 Бронто" отличалась от обычной "Нивы" увеличенным с 205 до 240 мм дорожным просветом, усиленными передними пружинами и задним мостом, амортизаторами с увеличенным ходом и "внедорожными" шинами размерности 235/75 R15. Силовой агрегат — 1,7-литровый мотор мощностью 83 л. с. в сочетании с пятиступенчатой коробкой передач.
Цены на "экстремальную" версию внедорожника с АБС, кондиционером, обогревом сидений, рейлингами и легкосплавными дисками начинались с 742 900 рублей.
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Автоновости , Lada , Автоваз
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