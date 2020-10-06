Прекращён выпуск «экстремальной» версии «Нивы» 

АвтоВАЗ прекратил прием заказов на модель "Лада 4х4 Бронто", предназначенную для тяжелого бездорожья. Об этом сообщает издание "Лада. Онлайн".

Тольяттинская компания "Бронто" начала мелкосерийно выпускать такой автомобиль ещё в 2009 году. Спустя несколько лет фирму поглотила компания "ВИС-Авто", а производство внедорожников прекратилось. В 2017 году АвтоВАЗ возобновил выпуск модели и начал её продажи через собственную дилерскую сеть, а теперь компания прекратила прием заказов.

"Лада 4х4 Бронто" отличалась от обычной "Нивы" увеличенным с 205 до 240 мм дорожным просветом, усиленными передними пружинами и задним мостом, амортизаторами с увеличенным ходом и "внедорожными" шинами размерности 235/75 R15. Силовой агрегат — 1,7-литровый мотор мощностью 83 л. с. в сочетании с пятиступенчатой коробкой передач.

Цены на "экстремальную" версию внедорожника с АБС, кондиционером, обогревом сидений, рейлингами и легкосплавными дисками начинались с 742 900 рублей.