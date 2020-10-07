В Петербурге хотят расширять платные парковки

Власти Санкт-Петребурга хотят повысить число платных парковочных мест для транспортных средств. Сейчас их количество равняется 2 800 единицам. По плану, показатель хотят довести до 16 000 единиц. Если проект удастся реализовать, весь центр города будет оснащен подобными стоянками.

Власти города планируют выделить на организацию стоянок 220 миллионов рублей. Нововведения будут вступать в силу уже в 2022 году. Есть вероятность, что в ближайшие 3 года на территории Санкт-Петербурга появится еще 40 000 платных мест для транспорта. Напомним, что подобная система появилась в городе еще в 2015 году и распространилась на 27 улиц. В период с 8 утра до 8 вечера час стоянки стоит 60 рублей. За нарушение водитель получает штраф 3000 рублей.