В России отменят «неразумные» штрафы

"Десятки новых составов, десятки новых статей, по которым увеличены штрафы, они уже приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. И вот для того, чтобы этот вал постоянных изменений остановить, мы и хотим принять новую редакцию КоАП. Грубо говоря, начать с нового листа, и хотя бы на какое-то время прекратить процесс внесения в КоАП новых составов административных правонарушений… Тем не менее, мы в проекте сейчас как раз оставили (штрафы) в том виде, в котором они есть в действующем кодексе", — сказал Вяткин.
"Единственное, что мы там 100-300 рублей убрали штрафы. Они уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности", — добавил парламентарий.
"Мы их оставляем на прежнем уровне. Вообще глава 12, в отличие от других глав, практически не претерпела никаких изменений, потому что она отработана. Я говорю всегда, что она писана кровью", — сказал депутат.
"Что я имею в виду. Правила установки переносных камер, так называемых треног, которые прячутся, маскируются, ставятся с нарушением всех регламентов. Есть серьёзные претензии к освещению трасс, особенно регионального и местного значения, к обустройству пешеходных переходов, дорожному покрытию и ко многому другому. Но при этом по сути дела можно превышать скорость движения до 20 км/ч", — сказал депутат.
"Вся система ограничения скорости в стране — это профанация. Потому что если в городе ограничение в 60 км/ч, то все едут под 80 км/ч. Но увеличивается значительно риск столкновения, увеличивается тормозной путь, уменьшается время на реагирования на внезапно возникшее препятствие", — сказал он.