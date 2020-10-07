Немцам снова раздают деньги за любовь к электрокарам 

Стало известно, что продолжается немецкий марафон, подразумевающий раздачу солидных специальных государственных субсидий для поклонников электрических транспортных средств.

Стоит напомнить, что для покупателей электрокаров положен правительственный бонус на сумму в 9 тыс. евро (828 999 руб.). При этом за подключаемый гибрид начисляется 6 000 евро (552 666 руб.).

Само собой в стране резко подскочила популярность «зелёных» автомобилей. В свою очередь это привело к дефициту зарядок.

Однако немецкие власти не растерялись, начав предлагать новые субсидии за то, что открываются компактные частные станции.

Обычно они размещаются на территории гаражей многоквартирных домов. На сегодняшний день можно открыть зарядку для себя, а также продавать необходимое электричество соседям, которые обзавелись электрокарами.

Чтоб получить субсидию на сумму в 900 евро (82 899 руб.) будет нужно выполнить 2 условия. В данном случае мощность специальной зарядной станции должна составлять