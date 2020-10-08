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В Ирландии решили не запрещать продажу обычных автомобилей с 2030 года 

Car.ru 1 час назад
В Ирландии передумали запрещать продажу авто с ДВС
Фото: Car.ru
Власти Ирландии пришли к выводу, что не нужно запрещать продажу машин с ДВС.
Напомним, ранее было сказано о том, что после 2030 года продажа автомобилей со стандартными моторами будет запрещена на территории всей страны. Поправки в закон внесены из-за того, что многие автомобилисты пока не могут позволить себе покупку электрокаров и не смогут сделать этого в ближайшие 10 лет.
При этом в законе четко говорится о том, что в стране будут приниматься меры для того, чтобы постепенно перевести всех водителей на электрифицированные автомобили. Сделано это будет прежде всего из соображений безопасности и экологичности. Власти уверены, что они смогут другими способами подтолкнуть граждан к приобретению электрокаров взамен машин с ДВС.
Но власти все же стремятся к нулевому уровню вредных выбросов и уверены, что смогут достичь его в самое ближайшее время, даже несмотря на введенный закон и неготовность граждан к этому. Решение отменить полный отказ от автомобилей с ДВС тесно связано и с весенним режимом самоизоляции.
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