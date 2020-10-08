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Как определить реальный пробег автомобиля 

Car.ru и ещё 1 59 минут назад
Как определить реальный пробег автомобиля
Фото: Car.ru
Пробег — важный показатель при покупке автомобиля на вторичном рынке. Специалисты рассказали, как понять, что владелец предоставляет реальную информацию о пройденном расстоянии.
При покупке подержанного автомобиля все обращают внимание на пробег. Чтобы не попасться на обман, необходимо пользоваться некоторыми советами. Первым делом, нужно осмотреть тормозные диски. Как правило, этот элемент служит 80 000 — 120 000 км.
Второе правило — провести осмотр покрышек. Качественная резина может прослужить 5 сезонов или 50 000 км. Если на автомобиле стоят новые шины, соответственно, пробег больше. Конечно, слишком динамичное вождение может привести к преждевременной смене резины, но такой тип вождения влияет на всю техническую сторону.
Еще один фактор — внешний вид лобового стекла. Обычно, год указывается в нижней части, так можно понять, заменяли элемент или нет. Салон может много рассказать о пробеге и возрасте. Например, руль начинает блестеть уже через 50 000 км, а через 100 000 км выступают трещины.
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Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы
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