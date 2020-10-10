Отзыв электрокаров Hyundai обрушил акции компании 

Hyundai Motor Co добровольно отзовет электромобили Kona из-за неисправности аккумуляторных батарей, которая может вызвать короткое замыкание и возгорание.

По данным Министерства транспорта Южной Кореи, с 16 октября будет отозвано 25 564 электромобиля Kona, произведенных в период с сентября 2017 года по март 2020 года. В автомобилях обновят программное обеспечение и замену батарей после диагностики, сообщает Reuters.

«Данная мера является превентивной мерой на подозрения в дефектах аккумуляторов, используемых в автомобилях, которые, возможно, стали причиной сообщений о возгораниях», — говорится в сообщении компании-производителя.

Всего было зафиксировано 13 случаев возгорания электромоблей Kona, в том числе по одному в Канаде и Австрии. Точная причина пожара не была определена, а эксперимент по воссозданию условий при которых могло возникнуть возгорание, к нему не привело.

Из-за отзыва электромобилей акции Hyundai упали на 1,4% — инвесторы озабочены дорогостоящей заменой батарей, на которые приходится до 30% стоимости электромобиля.