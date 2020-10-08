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В России предложили «обнулять» нарушения ПДД 

Lenta.ru и ещё 7 56 минут назад
В России предложили «обнулять» нарушения ПДД
Фото: РИА Новости
В текущей редакции нового КоАП РФ предусматривается возможность «обнуления» нарушений ПДД. Об этом в четверг, 8 октября, член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин сообщил РИА Новости.
По его словам, идея «обнуления» касается лиц, привлеченных к ответственности за нарушение ПДД, которое было выявлено с помощью средств фото— и видеофиксации. Если такой водитель своевременно оплатил штраф, то он не считается подвергнутым наказанию. А значит, следующее аналогичное нарушение ПДД не будет считаться повторным.
Проект нового КоАП РФ дорабатывается с учетом позиции заинтересованных госорганов и организаций, а также на основе предложений граждан по результатам публичного обсуждения.
29 сентября сообщалось, что разработанные в МВД поправки к правилам дорожного движения дают обоснования для введения новых штрафов для водителей.
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Автоновости , Бортжурнал , Дмитрий Вяткин , Госдума , МВД , РИА Новости
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