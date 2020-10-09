Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Автодоре» рассказали о платной трассе от Урала до Чёрного моря 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Платную трассу построят от Урала до Чёрного моря
Фото: News.ru
Автомобилисты смогут доехать от Урала до Черноморского побережья на десять часов быстрее по новой платной трассе Екатеринбург — Краснодар. В настоящее время путь занимает около 43 часов.
В «Автодоре» отметили, что уже занимаются разработкой проекта. Предполагается, что новая дорога протяжённостью 1600 км пройдёт через Набережные Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград, сообщает ТАСС.
Строительство и реконструкцию отдельных участков в госкомпании собираются начать в 2027 году, а завершить — в течение 2030–2035 годов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство утвердило увеличение бюджета нового дорожного кольца вокруг Москвы ещё на 40 млрд рублей. Также сдвинуты сроки сдачи ЦКАД. В связи с удорожанием проекта сумма финансовых обязательств частных инвесторов была увеличена на 4,86 млрд Таким образом, стоимость строительства трассы вокруг столицы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей.
Видео дня. Максимальную стоимость проезда по платным дорогам ограничат
News.ru: последние новости
В России могут начать штрафовать за парковку на газонах В России могут начать штрафовать за парковку на газонах Документы на выплаты по ОСАГО будут оформлять онлайн Документы на выплаты по ОСАГО будут оформлять онлайн В Госдуме предложили приравнять ПДД к федеральному закону В Госдуме предложили приравнять ПДД к федеральному закону
Автоновости , Автодор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему отличные машины не прижились в России
Почему отличные машины не прижились в России
Чем удивил пикап «Вепрь» от автозавода ГАЗ
Чем удивил пикап «Вепрь» от автозавода ГАЗ
У россиян массово изымают авто с армянскими номерами
У россиян массово изымают авто с армянскими номерами
Актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали
Актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали
Видео
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение