Автомобилистам в ЕС заблокируют педаль газа

Официального названия у устройства, а скорее даже у функции, которую предлагается установить на все новые автомобили в ЕС , пока нет — назовем ее «антипревышатор».

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Как описывает BBC, система должна блокировать педаль газа машины в случае превышения стандартного скоростного лимита. Если нужно ускориться, — либо фактическое ограничение выше, либо человек прямо очень торопится, — нажимаешь педаль газа сильнее, и блокировка снимается. Но для этого водитель должен будет сделать осознанное решение превысить лимит скорости — и, по мнению авторов предложения из Совета по транспортной безопасности ЕС, это позволит снизить аварийность на дорогах.

Оценивает инициативу вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза: «С практической точки зрения водителю гораздо полезнее лимитатор скорости, который ты можешь установить, и автомобиль не будет разгоняться быстрее определенного порога. Это очень полезно, например, в городах с большим количеством камер я постоянно пользуюсь такой опцией. Блокировка педали, абсолютно точно, это опасная история, потому что часто на дороге более опасно медленное движение, чем быстрое. Водитель может столкнуться с необходимостью уйти от удара но машина ему этого сделать не позволит. Или позволит, но с трехсекундной задержкой, а в некоторых случаях это будет фатально».

Альтернативное предложение выдвинули европейские автопроизводители — пускай «антипревышатор» будет сначала предупреждать водителя лампочкой на приборной панели, затем звуковым сигналом, а уже потом либо давать тактильный фидбек — скажем, вибрировать рулем, — либо уж блокировать педаль газа. В Совете по транспортной безопасности считают, что такая система будет раздражать водителей, и они будут отключать ее сразу при покупке машины.

Если функция все же будет добавлена, как это скажется на европейском автопроме? Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»: «Я думаю, никак, абсолютно никак не скажется. Потому что если это будет введено рекомендательно, значит, на каких-то машинах появится, на каких-то нет. Если это будет жесткая обязаловка, то появятся на всех автомобилях. Как появлялись многие системы: от подушек безопасности и обязательных датчиков контроля давления в шинах до каких-то прочих систем. Как, например, пристегнутый ремень безопасности: все привыкли и стали пристегиваться. Привыкнут и к этому».