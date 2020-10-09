Автомобилистам в ЕС заблокируют педаль газа

Официального названия у устройства, а скорее даже у функции, которую предлагается установить на все новые автомобили в ЕС
, пока нет — назовем ее «антипревышатор».
Как описывает BBC, система должна блокировать педаль газа машины в случае превышения стандартного скоростного лимита. Если нужно ускориться, — либо фактическое ограничение выше, либо человек прямо очень торопится, — нажимаешь педаль газа сильнее, и блокировка снимается. Но для этого водитель должен будет сделать осознанное решение превысить лимит скорости — и, по мнению авторов предложения из Совета по транспортной безопасности ЕС, это позволит снизить аварийность на дорогах.
Оценивает инициативу вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин
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Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза: «С практической точки зрения водителю гораздо полезнее лимитатор скорости, который ты можешь установить, и автомобиль не будет разгоняться быстрее определенного порога. Это очень полезно, например, в городах с большим количеством камер я постоянно пользуюсь такой опцией. Блокировка педали, абсолютно точно, это опасная история, потому что часто на дороге более опасно медленное движение, чем быстрое. Водитель может столкнуться с необходимостью уйти от удара но машина ему этого сделать не позволит. Или позволит, но с трехсекундной задержкой, а в некоторых случаях это будет фатально».
Альтернативное предложение выдвинули европейские автопроизводители — пускай «антипревышатор» будет сначала предупреждать водителя лампочкой на приборной панели, затем звуковым сигналом, а уже потом либо давать тактильный фидбек — скажем, вибрировать рулем, — либо уж блокировать педаль газа. В Совете по транспортной безопасности считают, что такая система будет раздражать водителей, и они будут отключать ее сразу при покупке машины.
Если функция все же будет добавлена, как это скажется на европейском автопроме? Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков
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Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»: «Я думаю, никак, абсолютно никак не скажется. Потому что если это будет введено рекомендательно, значит, на каких-то машинах появится, на каких-то нет. Если это будет жесткая обязаловка, то появятся на всех автомобилях. Как появлялись многие системы: от подушек безопасности и обязательных датчиков контроля давления в шинах до каких-то прочих систем. Как, например, пристегнутый ремень безопасности: все привыкли и стали пристегиваться. Привыкнут и к этому».
На дорогах Евросоюза ежегодно умирает более 25 тысяч человек. По мнению комиссара ЕС по внутреннему рынку и услугам Эльжбеты Беньковской, обязательная установка «антипревышатора» позволит спасти огромное число жизней и станет важнейшей инновацией в автопроме со времен появления ремней безопасности.