Toyota Land Cruiser может уйти с рынка 

Накануне появилась новость, которая, вне всякого сомнения, опечалит любителей Toyota и внедорожников. Один из американских форумов опубликовал информацию, что японский производитель планирует прекратить выпуск Land Cruiser и 2021 модельный год станет последним для автомобиля.

Там также сообщается, что Lexus LX останется в модельной линейке премиального бренда, но нынешний 5,7-литровый V8 заменит наддувный мотор с шестью цилиндрами. В сообщении упоминается источник в дилерском центре марки, которые утверждает, что "не стоит испытывать иллюзии на возвращение Land Cruiser и окончательное решение уже принято".

Несомненно, к слухам стоит относиться с огромной долей скепсиса, но надо признать, что существующее поколение стоит на конвейере уже 13 лет и никаких конкретных сообщений о преемнике нет. За это время производитель ограничился лишь многочисленными фейслифтингами, чтобы сохранить стиль свежим и привлекательным для жаждущего внедорожников рынка. Помимо отсутствия официальной информации, в Сети нет каких-либо намеков или «шпионских» снимков следующего поколения, а значит слух не далек от реальности.

Подтверждение или опровержение этих данных стоит ждать в ближайшие месяцы, но очень хочется надеяться, что информация окажется ложной.