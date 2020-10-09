Чем «порадуют» водителей МВД, Минюст и Минтранс?

Осенью возобновилось обсуждение новых версий двух главных водительских нормативов: Правил дорожного движения (ПДД) и КоАП. Мы собрали те предложения законотворцев, которые почти наверняка доберутся до финальных редакций.

Штраф за летнюю резину зимой

Главное изменение в правилах, предложенное МВД — это расширенный в десять раз список неисправностей, которые запрещают эксплуатацию. В их число попадает и езда на несезонной резине. В течение трёх зимних месяцев запретят обувать машину в летние шины, в течение трёх летних месяцев — в шипованные. Субъекты РФ смогут расширить этот период: допустим, власти сибирских регионов вправе обязать водителей переобуваться ещё в ноябре.

Отдельного штрафа за езду на несезонной резине нет ни в нынешнем КоАП, ни в грядущем (о нём ниже). Но есть статья 12.5 КоАП, которая наказывает за любые неисправности из перечня штрафом 500 рублей. Ранее за несезонную резину предлагался штраф в 2000 рублей, но идея заглохла.

АБС, подушки и солнцезащитные козырьки

Общий перечень неисправностей, которые запрещают езду, преобразится радикально. По сути, его попросту скопировали из технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», который действует с 2015 года — то есть, гармонизировали нормативы между собой.

Новая версия ПДД запрещает езду на автомобиле с неработающей АБС или подушками безопасности, причём неисправность определяется по индикатору на панели приборов. Нельзя эксплуатировать машину с трещинами или порезами на тормозных трубках, а также утечками технических жидкостей.

Обширный список неисправностей посвящен «колхозному ксенону» (формально — нестандартным лампам в фарах), а также газобалонному оборудованию. Например, оштрафовать могут за просроченную сертификацию газового баллона.

Есть и курьёзные новшества, например, запрещается езда на автомобиле без солнцезащитных козырьков. Инспектор может оштрафовать и за трещины на лобовом стекле, правда, только на его левой половине в зоне стеклоочистителя.

А вот запрет тонировки чуть смягчили: для лобового стекла предельное светопропускание понизили с 75% до 70% (такие же нормы предлагал ранее Минтранс ).

Что грозит за езду на неисправной машине?

По большому счёту только штраф 500 рублей по упомянутой выше статье 12.5 КоАП. Правда, новую версию Кодекса со временем могут дополнить пунктами, штрафующими за езду с наиболее опасными неисправностями. Сейчас в статье 12.5 КоАП есть подпункты, касающиеся тонировки, езды с неисправными тормозами или нелегальной светотехникой.

В Сети разгорелся спор, может ли инспектор в принципе выявлять неисправности автомобиля, а депутат Госдумы Вячеслав Лысаков и вовсе назвал новые нормы «не администрируемыми». Однако практика выявления неисправностей инспекторами ДПС уже существует, например, для той же тонировки — светопропускание измеряется специальным прибором. Есть и «очевидные» неисправности, например, езда на летней резине зимой или с включенной лампой неисправности АБС.

Могут ли машину с неисправностями отправить на штрафстоянку?

Задержание транспортного средства в этом случае не применяется (исключение — машины с неисправными тормозами). Но инспектор может выписать предписание (предостережение) устранить поломку, и тогда в случае повторного нарушения водитель рискует быть наказанным по достаточно строгой статье 19.3 КоАП за невыполнение законного требования инспектора. Наказание — арест на срок до 15 суток, и такая практика применялась, например, к строптивым тонировщикам.

Неисправности могут сделать крайним в ДТП

Есть и ещё нюанс: перечень неисправностей иногда используется при разборе аварий. Например, в новом списке есть запрет на езду с усилителем, который спонтанно выворачивает колёса. Подобная проблема встречалась на ряде автомобилей, и, естественно, речь шла о серьёзном заводском дефекте — виновным де-факто был производитель. Теперь часть вины может лечь на водителя, если он знал о неисправности, но всё равно поехал.

Новый КоАП на подходе

Параллельно идёт обсуждение радикально другого КоАП РФ, включая и его водительскую часть. Кодекс настолько новый, что меняется и нумерация глав, и сами принципы его построения.

По аналогии с Уголовным кодексом, документ разбили на три: собственно, сам КоАП, плюс процессуальный и исполнительный кодексы. Например, статья «Задержание транспортного средства» (эвакуация на штрафстоянку) раньше была в теле основного КоАП (статья 27.13), а теперь вынесена в процессуальную часть.

Разработка нового КоАП Минюстом началась год назад. Первую версию представили зимой 2020 года, но тогда она спровоцировала скандал. Водительские штрафы возрастали в несколько раз: за превышение скорости на 20-40 км/час — 3000 рублей против 500 рублей сейчас. За пьяную езду предлагали конфисковать автомобиль, а за грубые нарушения лишать прав по совокупности (балльная система).

После резкой критики разных ведомств, Минюст отказался от жёсткой редакции КоАП. В новой версии, представленной в конце мая, таблица водительских штрафов осталась по большому счёту прежней. Но кое-что всё-таки изменилось.

Штраф за парковку на газоне

Впервые в КоАП РФ появляется штраф за стоянку на газоне или детской площадке, а также за езду по ним. До сих пор эти нарушения находились в серой зоне: федеральные законы данное нарушение «не видели». В ряде регионов, включая Москву, повреждение газонов наказывалось по местным нормативам, но теперь эту практику решили узаконить на самом высоком уровне.

Штраф за стоянку или езду по газону составляет 1,5-4 тысячи рублей, по детской площадке — 2-5 тысяч рублей. Также запрещена мойка машин во дворах (штраф — 2 тысячи) и длительная стоянка «автохлама» (3 тысячи рублей). В КоАП появляется и определение «автохлама» — это разукомплектованный автомобиль, у которого не хватает внешних элементов кузова, стёкол или фар.

Но важнее даже не размер штрафа за парковку на газоне, а возможность фиксировать данное нарушение с помощью камер фотовидеофикскации без присутствия водителя. Штраф по умолчанию выписывается на владельца автомобиля, который вправе доказывать, что за рулём был не он.

Кроме того, бороться с дворовыми нарушителями сможет не только ГИБДД, но и так называемые административные комиссии: группы гражданских лиц, которые получают право выписывать постановления. Например, для контроля парковки на газонах может быть создана районная комиссия, которая ходит по дворам со специальным видеорегистратором и оформляет штрафы оптом.

Моноколёса и гироскутеры ограничат в правах

Мы уже писали об отдельном пакете поправок к ПДД, который предложил Минтранс. В нём уточняются некоторые правила парковки, вводится новый тип светофора и необычное понятие — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Под ними понимается весь лёгкий транспорт, кроме велосипеда: ролики, скейтборды, моноколёса, электросамокаты, гироскутеры.

С точки зрения ПДД, СИМы практически уравнивают с велосипедами, но есть и важные отличия. Например, для всех СИМов приоритетной частью дороги является тротуар или велодорожка, но не проезжая часть — на неё смогут выезжать только электросамокаты с тормозами, звуковым сигналом и светотехникой. Напомним, что взрослым велосипедистам предписано ездить по краю проезжей части и только в её отсутствие — по тротуарам.

В случае с СИМ обязанность двигаться по пешеходным зонам выглядит логичной применительно к скейтам и роликам, но, например, моноколёса могут развивать приличную скорость, создавая опасность для пешеходов. В Минтрансе установили лимит скорости в 20 км/час, но кто его будет контролировать — не ясно.

Все перечисленные документы находятся в стадии обсуждения, и вступят в силу, скорее всего, не ранее 2021 года.