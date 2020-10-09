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Nissan оснастит все новые автомобили автопилотом 

Car.ru 3 часа назад
Nissan оснастит все новые автомобили автопилотом
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Nissan сообщил, что он собирается оснащать все новые автомобили системой автономного управления.
Стало известно, что Nissan будет внедрять систему автономного управления во все новые автомобили. Специалисты заявляют, что это первый автопроизводитель, который сделает автопилот базовой функцией, а не платной опцией.
Nissan планирует включить поддержку автономного вождения даже в бюджетные модели. Расширенная версия ProPilot 2.0 внедрится в Ariya и другие дорогие модели. Напомним, что ProPilot 1.0 позволяет автоматически определять скорость движения, а ProPilot 2.0 может удерживать автомобиль в одной полосе и перестраиваться. Над его разработкой трудились сотрудники Nissan совместно со специалистами компании Mobileye из Израиля.
В 2016 году эта компания принимала участие в создании автопилота Tesla. Сегодня ее технологии применяются в 40 000 000 транспортных средств по всему миру.
В Nissan заявляют, что такой шаг направлен на снижение границ между бюджетными и дорогими автомобилями.
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Автоновости , Nissan , Tesla
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