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В программу обучения водителей планируют внести изменения 

РИА Новости 2 часа назад
В программу обучения водителей планируют внести изменения
Фото: РИА Новости
Министерство просвещения планирует внести изменения в программу профессионального обучения водителей. Приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, российских водителей могут начать обучать управлению беспилотными автомобилями. В проекте постановления также уточняются категории прав, в программы обучения которых хотят добавить пункт об автомобилях с высокой степенью автоматизации.
Ранее стало известно, что действующая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Дмитрий Вяткин , Госдума
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