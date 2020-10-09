В программу обучения водителей планируют внести изменения 

Министерство просвещения планирует внести изменения в программу профессионального обучения водителей. Приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, российских водителей могут начать обучать управлению беспилотными автомобилями. В проекте постановления также уточняются категории прав, в программы обучения которых хотят добавить пункт об автомобилях с высокой степенью автоматизации.