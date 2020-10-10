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Небывалый ажиотаж: россияне сметают автомобили

Майк Габриелян
3 часа назад
Россияне сметают автомобили из-за падения рубля и опасений второй коронавирусной волны. При этом запасы у дилеров достаточно ограничены, а цены уже начали постепенно расти, пишет «РГ».
В сентябре в России продали 154,4 тысячи новых машин. Это на 3,4% больше, чем годом ранее.
«Ситуация по брендам неоднородная - есть марки, по которым к концу сентября автомобилей не осталось совсем, а есть бренды, по которым поставки все-таки пошли», - отметил глава экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин.
По его словам, падающий курс рубля привел к повышенному спросу. Россияне стремятся купить машину по старым ценам, считая, что они обязательно вырастут.
Лучшую положительную динамику на российском авторынке сохраняют китайские производители. В сентябре марка Chery стала лидером. Среди аутсайдеров оказались японские бренды - Toyota, Nissan, Mitsubishi и Mazda. На фоне общего увеличения спроса их продажи рухнули вдвое.
По оценкам компании Fresh Auto, стоимость новых автомобилей уже увеличилась на 3-10% в зависимости от сегмента. К зиме машины подорожают еще на 5-10%.
«Мы ожидаем, что на рынке в целом в октябре-ноябре останется прежний уровень спроса, а в декабре начнет понемногу снижаться В настоящее время именно нехватка, а также колебания курса значительно подогревают покупательский интерес в отрасли», - заявил председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты выяснили отношение россиян к онлайн-покупке автомобиля.
Автоновости,Видео,Chery,Mazda,Nissan,Toyota,Mitsubishi,Авилон,
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