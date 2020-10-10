Небывалый ажиотаж: россияне сметают автомобили

Россияне сметают автомобили из-за падения рубля и опасений второй коронавирусной волны. При этом запасы у дилеров достаточно ограничены, а цены уже начали постепенно расти, пишет «РГ».

В сентябре в России продали 154,4 тысячи новых машин. Это на 3,4% больше, чем годом ранее.

«Ситуация по брендам неоднородная - есть марки, по которым к концу сентября автомобилей не осталось совсем, а есть бренды, по которым поставки все-таки пошли», - отметил глава экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин.

По его словам, падающий курс рубля привел к повышенному спросу. Россияне стремятся купить машину по старым ценам, считая, что они обязательно вырастут.

Nissan, Mitsubishi и Лучшую положительную динамику на российском авторынке сохраняют китайские производители. В сентябре марка Chery стала лидером. Среди аутсайдеров оказались японские бренды - Toyota Mazda . На фоне общего увеличения спроса их продажи рухнули вдвое.

По оценкам компании Fresh Auto, стоимость новых автомобилей уже увеличилась на 3-10% в зависимости от сегмента. К зиме машины подорожают еще на 5-10%.

«Мы ожидаем, что на рынке в целом в октябре-ноябре останется прежний уровень спроса, а в декабре начнет понемногу снижаться В настоящее время именно нехватка, а также колебания курса значительно подогревают покупательский интерес в отрасли», - заявил председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.