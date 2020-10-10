За что штрафуют авто на «аварийке» 

Аварийная сигнализация не всегда спасает автомобилиста от штрафа, сообщают эксперты издания Car.ru. Опытные водители перечислили случаи, когда правоохранители вправе наказать водителя.

Журналисты напоминают, что, согласно правилам дорожного движения, остановка на «аварийке» разрешается только при наличии специального знака на проезжей части, который информирует остальных водителей о нештатной ситуации. Если знак не выставлен, а владельца авто нет в салоне или рядом с машиной, которая стоит в запрещенном месте, это повод для автоинспекторов выписать штраф или даже эвакуировать транспортное средство.

На взыскание также нарываются автомобилисты, которые позволяют себе ездить задним ходом по проезжей части, где это запрещено.