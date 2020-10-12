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В России появится 1000 новых зарядных станций для электромобилей

Авторамблериещё 2
2 часа назад
Оператор электрических сетей «Россети» к 2024 планирует установить в России 1000 электрозапавочных станций, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью с главой компании.
В России появится 1000 новых зарядных станций для электромобилей
Фото: DepositphotosDepositphotos
К 2024 году в рамках программы «30/30» станции для электромобилей планируется установить в 30 крупных городах страны и на 30 наиболее используемых автомагистралях, в том числе ведущих к местам отдыха.
Ранее «Россети» заявляли о сети из «более 770» электрозаправочных станций, однако впоследствии количество таких заправок было решено увеличить.
На сегодняшний день в России установлено только 250 электрозаправок для «зелёного» транспорта. При этом на 1 июля 2020 года в стране было зарегистрировано 7 925 электромобилей, более 50% которых числятся на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
По данным «Автостата», наименее популярны электрокары на Северном Кавказе (там насчитывается только 143 таких автомобиля) и в Северо-Западном Федеральном округе (319).
В сентябре в Сети появились первые снимки салона дешёвого российского электрокара марки Zetta. Автомобиль под названием City Model 1 получит крупный экран мультимедиа и оригинальное оформление интерьера, а его стартовая цена составит порядка 550 тыс. руб.
Автоновости,Россети,РИА Новости,
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