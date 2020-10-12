В России появится 1000 новых зарядных станций для электромобилей

Оператор электрических сетей «Россети» к 2024 планирует установить в России 1000 электрозапавочных станций, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью с главой компании.

Фото: Depositphotos Depositphotos

К 2024 году в рамках программы «30/30» станции для электромобилей планируется установить в 30 крупных городах страны и на 30 наиболее используемых автомагистралях, в том числе ведущих к местам отдыха.

Ранее «Россети» заявляли о сети из «более 770» электрозаправочных станций, однако впоследствии количество таких заправок было решено увеличить.

На сегодняшний день в России установлено только 250 электрозаправок для «зелёного» транспорта. При этом на 1 июля 2020 года в стране было зарегистрировано 7 925 электромобилей, более 50% которых числятся на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

По данным «Автостата», наименее популярны электрокары на Северном Кавказе (там насчитывается только 143 таких автомобиля) и в Северо-Западном Федеральном округе (319).