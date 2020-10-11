Кому в России позволят «обнулять» штрафы 

Партламентарий подчеркну, что если водитель, уличенный в нарушении ПДД при дорожных камер, в срок оплатил штраф, то он считается "ненаказанным". Это значит, что последующее нарушение по той же статье КоАП для автолюбителя не будет "повторным", отметил Вяткин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», члены Совета Федерации предложили ввести в новый проект КоАП штрафы за проезд по газонам и парковку на них, за мойку машины в неположенном месте. Также предложили наказывать владельцев брошенных во дворах автомобилей. По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, наказание за вышеперечисленные нарушения должны составлять 1,5-3 тысячи рублей.

Проект нового КоАП обсуждался с января по апрель текущего года. Планировалось, что редакция свода нормативных актов с поправками вступит в силу с 1 января 2021 года. Впоследствии сроки сдвинулись из-за большого количества замечаний.