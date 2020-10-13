В Ford объяснили отказ от выпуска седанов

Компания Ford сняла седаны с производства, поскольку этот сегмент авторынка демонстрирует отрицательную динамику, сообщил изданию Ford Authority вице-президент североамериканского подразделения Ford и вице-президент Ford Motor Company Кумар Галхотра.

"Ключевым моментом здесь является то, что сегмент седанов, и не только у нас, находится в упадке в течение очень долгого времени, и этот спад ускоряется последние несколько лет", — отметил Галхотра.

В рамках расширения линейки кроссоверов, внедорожников и грузовиков Ford будет выпускать ряд новых моделей, в том числе Bronco, Bronco Sport и Mustang Mach-E, а также разрабатываемый компактный цельный пикап Maverick.

"Наша отрасль очень ресурсоемкая — мы должны создать конкретный продукт и производственные мощности, чтобы изготавливать его, а также отработать все инструменты и поставщиков — на это могут быть потрачены миллиарды долларов", — пояснил топ-менеджер.

В этих условиях, по его словам, встал вопрос, куда вкладывать капитал.

"Хотим ли мы инвестировать его в сокращающийся сегмент или хотим инвестировать в растущий сегмент?" — задался он вопросом.

Таким образом, Ford перенаправил инвестиции на создание ряда новых продуктов.