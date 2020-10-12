Назван регион с самым доступным дизтопливом

Дальневосточные регионы оказались субъектами с самым доступным в России дизельным топливом, сообщает ИА DEITA.RU. В рейтинге доступности топлива, составленного аналитиками «РИА Новости», в десятки лидеров пять мест отхватили себе регионы ДФО.

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Доступность измерялась в количестве топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату в субъекте. То есть на положение субъекта в рейтинге повлияла не только цена литра топлива, но и размер зарплат.

Дальневосточные регионы расположились в ТОП-10 следующим образом. На третьем месте – Чукотка, где на среднестатистическую зарплату можно купить 1689 литра дизеля по 58 рублей. На четвёртом месте – Магаданская область (1472 литра по 57,12 рубля). Сахалин – шестой (местным водителям доступно 1413 литра дизтоплива по 55,27 рубля), Камчатка – седьмая (1280 литра по 55,52 рубля). Якутия замыкает первую десятку, на среднюю республиканскую зарплату можно купить 1095 литра дизеля по 59,30 рубля. В Якутии самое дорогое топливо в стране.

А самое доступный дизель в России – в Ямало-Ненецком автономном округе, сибиряки могут потратить всю зарплату на 1875 литров топлива. Которое по сравнению с Дальним Востоком, в общем-то, весьма дешёвое само по себе: 48,59 рубля за литр. На втором месте – Москва. Также в ТОП-10 входят Ненецкая и Ханты-Мансийская автономии (пятое и восьмое место) и Санкт-Петербург (девятое место).

А вот самый «автомобильный» регион Дальнего Востока, Приморский край, находится только на двадцатом месте. Там на среднюю зарплату можно позволить себе 833 литров дизеля по 50,25 рубля.

Наименее доступное топливо в стране – в Ивановской области, местные водители могут купить лишь 527 литров по 45,95 рубля. Самое дешёвое топливо – в Чечне, 43,91 рубля за литр. При этом в рейтинге доступности кавказская республика находится на 71 месте.

Ранее аналитики «РИА Новости» аналогичным образом составляли рейтинг доступности бензина. В первой десятке также оказались Чукотка, Магаданская и Сахалинская области и Камчатка. Кроме того, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан вошли в ТОП-10 в рейтинге городов России по уровню зарплат.