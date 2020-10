«Покажи шипы суровой зиме» 

Новая шипованная шина, созданная для экстремальных зимних условий, ориентирована на автомобили «премиум» и «престиж» сегмента

Всё начинается с шипа. Разрабатывая новую шину ICE ZERO 2, представленную на испытательном полигоне Pirelli в Швеции, миланские инженеры отталкивались от основного элемента, способного обеспечить сцепление на ледяной дороге, а именно, от шипа. Новые шины ICE ZERO 2 максимально чётко отвечают требованиям рынка: уверенное сцепление на льду, комфорт при вождении, пониженный уровень шума. У новых шин улучшены показатели сцепления и торможения. Инженерам Pirelli также удалось снизить уровень шума во время движения за счет нового расположения шипов. Кроме того, улучшились характеристики и на сухой дороге благодаря меньшей глубине протектора и 3D рисунку в плечевой зоне шины.

ОТ 130 ДО 190 ШИПОВ

При создании новой шины ICE ZERO 2 были усовершенствованы технические параметры шипа, разработанного и запатентованного Pirelli для первого поколения шин ICE ZERO. В частности, были уменьшены его размеры и вес с 1,1 до 0,9 граммов, а также высота — с 11 до 10 мм, что значительно облегчило общую массу шины. Помимо этого, было увеличено количество шипов в протекторе: по сравнению с первым поколением ICE ZERO их число выросло с 130 до 190 штук (минимальное количество в малых размерах) по всей поверхности шины. Новая схема расположения позволила уменьшить тормозной путь, а, следовательно, повысить безопасность.

БОЛЕЕ 1500 ЧАСОВ СИМУЛЯЦИИ

Основная задача шипа — это повышение сцепления зимней шины с дорожным полотном, но существуют и другие факторы, способствующие повышению эффективности шины. Решающую роль в передаче сцепления шины играет конструкция гнезда для шипа в протекторе, поэтому была оптимизирована резиновая смесь: она стала более жесткой, чтобы обеспечивать лучшее крепление шипа. Расположение шипов на поверхности шины обеспечивает оптимальный баланс сцепления с дорогой и торможения, и одновременно снижение уровня шума во время движения. Для усовершенствования этих показателей инженерам компании потребовалось более 1500 часов компьютерного моделирования, 3D-симуляций и динамических тестов, что позволило подробно предсказать поведение шипа в самой шине во время движения. Виртуально созданная схема расположения шипов предусматривает рисунок из 24-х ламелей на протекторе, что обеспечивает и повышенное сцепление на скользкой дороге, и низкий уровень шума во время движения. Благодаря такому рисунку протектора, способному обеспечить наибольший компромисс между основными требованиями к шипованной шине и снижением уровня шума, удаётся поддерживать оптимальные характеристики на снегу, в том числе глубоком.

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ «ПРЕМИУМ» И «ПРЕСТИЖ» СЕГМЕНТА

Новая шина ICE ZERO 2 стоит в линейке рядом с предшественниками ICE ZERO и ICE ZERO FR (нешипованная). ICE ZERO 2 ориентирована в основном на автомобили высокой ценовой категории, в соответствии со стратегией позиционирования бренда.

Достигнутым результатам в разработке новой шины компания обязана двум испытательным полигонам Pirelli. В Пассо-дель-Тонале, который расположен ближе всех к научно-исследовательскому департаменту Pirelli в Милане, и во Флурхедене (Швеция), с более чем 20 километрами трасс, покрытых снегом и льдом, где тесты могут проводиться по 100 и более дней, за которые преодолеваются более 25 000 километров и испытываются более 30000 шин. Немаловажную роль играют и производственные предприятия, специально оборудованные для изготовления зимних шин: в частности, российские заводы в Кирове и Воронеже. Завод в Воронеже ориентирован на выпуск продукции премиум сегмента.