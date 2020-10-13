Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создатели Aurus хотят выпускать водородные автомобили 

Motor.ru и ещё 9 4 часа назад
Создатели Aurus хотят выпускать водородные автомобили
Фото: © Aurus
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ намерен выпустить линейку машин на водородных топливных элементах. Стратегию развития транспортных средств, работающих на водороде, уже представили вице-премьеру России Юрию Борисову, передаёт РИА «Новости».
Борисов посетил завод опытных конструкций НАМИ и ознакомился с перспективными технологиями, над которыми сейчас работают специалисты института. В частности, со стратегией развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана линейка автомобилей на водородных топливных элементах.
Кроме того, вице-премьер осмотрел опытное производство прототипов и дизайн-центр автомобилей Aurus. На сегодняшний день в арсенале НАМИ несколько представительских автомобилей — лимузин и седан Aurus, минивэн Arsenal и внедорожник Komendant. Все они построены на Единой модульной платформе (ЕМП).
Пока для частных клиентов для покупки доступен только седан Senat, цены на который начинаются от 18 миллиона рублей. Позже в продажу поступит и внедорожник, его стоимость пока не названа.
Видео дня. В Госдуме предложили изменить норму о возмещении ущерба в ДТП
Motor.ru: последние новости
Стало известно о приостановке производства Lada 4x4 и Granta Стало известно о приостановке производства Lada 4x4 и Granta Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны Honda раскритиковала план Великобритании по отказу от машин с ДВС Honda раскритиковала план Великобритании по отказу от машин с ДВС
Комментарии
Автоновости , Юрий Борисов , Арсенал , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
Машину разорвало: страшное ДТП убило пятерых россиян
Машину разорвало: страшное ДТП убило пятерых россиян
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым создаст фонд
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым создаст фонд
Авто Volvo смогут очищать воздух перед поездкой
Авто Volvo смогут очищать воздух перед поездкой
Видео
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
В Петербурге байкер рухнул с разведенного моста
00:19
В Петербурге байкер рухнул с разведенного моста
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение