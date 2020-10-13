Создатели Aurus хотят выпускать водородные автомобили 

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ намерен выпустить линейку машин на водородных топливных элементах. Стратегию развития транспортных средств, работающих на водороде, уже представили вице-премьеру России Юрию Борисову, передаёт РИА «Новости».

Борисов посетил завод опытных конструкций НАМИ и ознакомился с перспективными технологиями, над которыми сейчас работают специалисты института. В частности, со стратегией развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана линейка автомобилей на водородных топливных элементах.

Кроме того, вице-премьер осмотрел опытное производство прототипов и дизайн-центр автомобилей Aurus. На сегодняшний день в арсенале НАМИ несколько представительских автомобилей — лимузин и седан Aurus, минивэн Arsenal и внедорожник Komendant. Все они построены на Единой модульной платформе (ЕМП).

Пока для частных клиентов для покупки доступен только седан Senat, цены на который начинаются от 18 миллиона рублей. Позже в продажу поступит и внедорожник, его стоимость пока не названа.