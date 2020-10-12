В Германии поставлен рекорд продаж электромобилей

В Германии на фоне пандемии поставлен новый рекорд по продажам электромобилей. Впервые электрифицированный транспорт занял 15% рынка легковых машин. До конца третьего десятилетия ведущие автоконцерны откажутся от двигателей внутреннего сгорания из-за новых экологических стандартов ЕС . Россия без компетенций в области производства комплектующих для электротранспорта снова загоняет себя в ту же ловушку, что и Sukhoi Superjet, отмечают эксперты.

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По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии (KBA), в сентябре в стране было зарегистрировано 21,2 тыс. электромобилей, что является новым рекордом. Это на 5,1 тыс. больше, чем в августе (16,1 тыс.) 2020 года, и более чем в два раза выше показателей сентября 2019 года. Суммарно электрифицированный транспорт (электрокары, гибриды и т.д.) на немецком рынке впервые достиг доли в 15% от всех легковых автомобилей.

Вместе с ростом «чистых» электрокаров в ФРГ увеличились продажи гибридных автомобилей: в сентябре было продано 54 тыс. машин, что в 1,8 раза больше в сравнении с сентябрем 2019 года. В сегменте гибридов особенно стремительный рост показывают подключаемые гибриды, в которых двигатель внутреннего сгорания (ДВС) выполняет лишь роль генератора электроэнергии, продажи таких машин выросли в сентябре в 4,5 раза.

Пандемия не сказалась отрицательно на продажах электромобилей и в других странах Европы.

По данным агентства JATO Dynamics, только в июле доля легкового электротранспорта в общем объеме продаж в ЕС достигла 18% (230 тыс. шт.) против 7,5% годом ранее. По оценкам Центра автомобильного менеджмента (CAM) в Бергиш-Гладбахе, рыночная доля электротранспорта в ФРГ по итогу года достигнет 11% и составит 300 тыс. машин.

«2020 год знаменует собой поворотный момент в эре электромобилей, когда впервые регистрируются новые транспортные средства в двузначных цифрах. Инновационные бонусы правительства Германии увеличили ценовую конкурентоспособность электротранспорта, а также ускорили признание электрической мобильности», — цитирует Electrive высказывание по этому поводу профессора Стефана Братцеля из центра CAM.

Для покупателей электрокаров власти ФРГ предоставляют налоговые вычеты, которые часто называют экологическим бонусом (Umweltbonus). В этом году правительство страны приняло решение увеличить этот бонус на 25-50%: на машины стоимостью до 40 тыс. евро предлагается льгота в 6 тыс. евро, до 65 тыс. евро — 5 тыс. евро.

Субсидия распространяется на полностью электрические и водородные автомобили, а также подключаемые гибриды, которые выделяют менее 50 граммов CO2/километр.

Изначально планировалось, что эта льгота закончится в 2020 году, но из-за пандемии немецкие чиновники предложили ее продлить еще на пять лет.

В России продажи электромобилей хоть и растут, но особого значения в общей массе автопарка по-прежнему не играют. За первое полугодие в стране был продан всего 121 электромобиль, что на 18% ниже, чем в январе-июне 2019 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Российские предприятия производят только коммерческую электрическую технику: « Группа ГАЗ » и «КамАЗ» поставляют электробусы для муниципальных автобусных автопарков больших российских городов. В сентябре этого года ГАЗ также представил электрический фургон-комби GAZelle e-NN.

Компания «АвтоВАЗ» несколько лет назад разработала электрическую версию седана Lada Vesta . Но, как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, производство этой машины пока что не имеет смысла ввиду отсутствия спроса на такую технику на российском рынке.

Несмотря на наличие разработок электротранспорта, ключевые комплектующие, такие как тяговые батареи, конвертеры и электромоторы, российские автокомпании вынуждены закупать у иностранных поставщиков, отмечает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев. Без иностранных комплектующих Россия не сможет самостоятельно произвести электромобиль, уверен он.

«У нас сейчас нет полноценного производства электрических автомобилей. Если говорить о сборке по принципу конструктора «Лего» из иностранных компонентов, то да, при таком варианте мы можем произвести электрокар. Другое дело, что имеет ли смысл развивать эти компетенции с учетом того, что значительную часть электрогенерации в России занимают угольные ТЭС», — говорит Бургазлиев.

Отсутствие собственных компетенций в производстве электротранспорта может обернуться таким же технологическим просчетом, как и ставка на импортные компоненты при разработке отечественного ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100, предупреждает автоэксперт Сергей Ифанов. Ранее вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что российский самолет стал неконкурентоспособным на рынке по стоимости из-за отказа иностранных поставщиков размещать производство деталей в России и роста цен на зарубежные комплектующие.

Volvo, Volkswagen и Ситуация осложняется тем, что крупные автоконцерны, такие как Mercedes-Benz Porsche , уже заявили об отказе до конца третьего десятилетия от двигателей, использующих углеводородное топливо. На этом фоне отставание России от развитых стран в области технологий производства электротранспорта снижает экспортный потенциал экономики страны, считает основатель калининградского завода «Автотор» Владимир Щербаков (в СССР занимал должность министра экономики и прогнозирования).

«Мне приходилось много раз высказываться о перспективах электрического и водородного двигателей как о возможной базовой технологии будущего. И каждый раз получал массу скептических отзывов. Но сегодня про электродвигатель почти все понятно: в ближайшие пять лет на него переходят все развитые страны, а выпуск машин с ДВС прекращается к концу десятилетия, — говорил в интервью РБК Щербаков. — Все, но не Россия. Мы не ставим перед собой цели освоить массовое серийное производство электромобилей. Вместо серьезного обсуждения, как и что нужно сделать, чтобы участвовать в этой гонке, мы спорим, почему нам это не подходит».

Технологии электрификации транспортных средств (электромобили, гибриды) числятся среди приоритетных направлений инновационного развития автомобилестроения в РФ, согласно «Стратегии развития автопрома до 2025 года». «Газета.Ru» обратилась в Минпромторг России с вопросами о развитии подобных технологий, на момент публикации министерство не смогло предоставить ответ.