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Самый дорогой в истории Nissan Skyline GT-R R34 продан на аукционе 

Car.ru 2 часа назад
Самый дорогой Nissan Skyline GT-R R34 продан на аукционе
Фото: car.ru
На аукционе в Японии был продан редчайший спорткар Nissan Skyline GT-R R34. Цена лота равнялась 13,4 тыс. долларов (около 24,2 млн руб.), что превышает на 10 тыс. долларов последний ценовой рекорд, установленный в 2018 году.
Лимитированный Nissan Skyline M-Spec Nur является 63-ей единицей из 285 выпущенных авто. Этот показатель безусловно добавляет стоимости к цене представленной позиции.
Красавчик Skyline окрашен в цвет под названием "тысячелетний нефрит", спорткар собран в начале 2000-х годов и пробег его составляет 6817 км. Двигатель RB26DETT имеет гораздо более крупные турбины, в сравнении с другими скайлайнами, мощность его составляет 334 л.с.
Nissan способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4.9 сек, при максимальном значении в 282 км/ч. Примечательным этот авто делает золотая отделка таблички с номером и крышки блока цилиндров. В интерьере присутствует вышивка, а спидометр размечен до 300 км/ч.
В конце лета этого года, был выставлен трёхдверный универсал на базе Skyline GT-R R34 модели, отличаясь новым обвесом и капотом из карбона. К слову, продано такое авто было значительно за меньшую цену — 85 тыс. долларов (6,5 млн руб.).
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Автоновости , Nissan , Nissan Skyline
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