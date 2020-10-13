Самый дорогой Nissan Skyline GT-R R34 продан на аукционе

На аукционе в Японии был продан редчайший спорткар Nissan Skyline GT-R R34. Цена лота равнялась 13,4 тыс. долларов (около 24,2 млн руб.), что превышает на 10 тыс. долларов последний ценовой рекорд, установленный в 2018 году.

Лимитированный Nissan Skyline M-Spec Nur является 63-ей единицей из 285 выпущенных авто. Этот показатель безусловно добавляет стоимости к цене представленной позиции.

Красавчик Skyline окрашен в цвет под названием "тысячелетний нефрит", спорткар собран в начале 2000-х годов и пробег его составляет 6817 км. Двигатель RB26DETT имеет гораздо более крупные турбины, в сравнении с другими скайлайнами, мощность его составляет 334 л.с.

Nissan способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4.9 сек, при максимальном значении в 282 км/ч. Примечательным этот авто делает золотая отделка таблички с номером и крышки блока цилиндров. В интерьере присутствует вышивка, а спидометр размечен до 300 км/ч.

В конце лета этого года, был выставлен трёхдверный универсал на базе Skyline GT-R R34 модели, отличаясь новым обвесом и капотом из карбона. К слову, продано такое авто было значительно за меньшую цену — 85 тыс. долларов (6,5 млн руб.).