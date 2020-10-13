Если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, то водитель не обязан уступать дорогу, и его нельзя штрафовать. Такое нарушение, не грозящее наказанием, назвали в ГИБДД , пишет «Коммерсантъ».

Ведомство направило в регионы разъяснения по наказанию водителей, совершивших нарушения на пешеходных переходах. Документы подписаны главой ведомства Михаилом Черниковым , они касаются применения норм ПДД и КоАП, согласно которым в качестве доказательства нарушений нужно использовать видеозаписи и «объяснения пешеходов».

Верховный суд разъяснил эти правила еще в 2012 году, но им следуют не все сотрудники ГИБДД. В МВД объяснили, что разъяснения понадобились «в целях выработки единой государственной политики в области безопасности дорожного движения» и «разъяснений порядка применения положений пунктов ПДД с учетом позиции Верховного суда».

Согласно ПДД, когда водитель подъезжает к нерегулируемому переходу, он должен уступить дорогу переходящим улицу или «вступившим на проезжую часть», а при повороте — пешеходам, пересекающим проезжую часть, на которую поворачивает автомобиль. Сочетание «уступить дорогу» значит, что машина не должна начинать или продолжать движение, если из-за этого пешеходу придется «изменить направление движения или скорость». Если этого не происходит, водителю не грозит штраф.

Если водители не предоставляют пешеходам преимущество, им грозит штраф в размере 1,5-2,5 тысячи рублей по статье 12.18 КоАП. В 2019 году по ней возбудили 1,37 миллиона дел, за девять месяцев 2020 года — 874, 5 тысячи. С начала года на переходах произошло 9,9 тысячи аварий — на 13 процентов меньше показателей прошлого года.

29 сентября сообщалось, что поправки к ПДД дают основания для введения новых штрафов для водителей. Так, инспекторы смогут выписывать штрафы по статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). Минимальная сумма взыскания составит 500 рублей. В частности, предлагается наказывать за летнюю резину зимой и шипованную летом, отключение штатного очистителя фар, нештатные ксеноновые лампы, «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления» и «самопроизвольный поворот колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».