Audi Q8 обзавелся двумя гибридными версиями 

Компания Audi превратила кроссовер Q8 в полноценный подзаряжаемый гибрид с двумя версиями силовых установок. Такие кроссоверы пока доступны только на европейском рынке, где их ценник стартует с 75 351 евро или более 6,8 миллиона рублей по текущему курсу.

Силовые установки гибридных Audi Q8 унифицированы с Volkswagen Touareg . Они основаны на 3,0-литровом наддувном двигателе TFSI мощностью 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, дополняет который электромотор, встроенный в восьмидиапазонный автомат. В модификации 55 TFSI e quattro суммарная отдача составляет 381 силу и 600 Нм, а в версии 60 TFSI e quattro — 462 силы и 700 Нм.

Электромотор питается от литий-ионного аккумулятора с номинальной ёмкостью 17,8 киловатт-часа (фактически доступны 14,3 киловатт-часа), расположенного под полом. На полный заряд от станции мощностью 7,4 киловатт уйдёт 2,5 часа.

Q8 55 TFSI e quattro может преодолеть на электротяге до 47 километров по циклу WLTP. Запас хода «старшей» версии чуть меньше и составляет 45 километров, однако она тратит на разгон всего 5,4 секунды, в то время как 381-сильная — 5,8 секунды. Максимальная скорость обеих модификаций ограничена на отметке 240 километров в час.

Кроссовер имеет полностью электрический режим движения EV, а также Hybrid, который разделён на три подкатегории: Auto, Hold и Charge. В первом случае система сама выбирает оптимальный режим, переключаясь на электротягу на низких скоростях и подключая ДВС на высоких. Режим Hold позволяет экономить заряд аккумулятора, а Charge — заряжать его во время езды.

Также есть семь стандартных профилей системы Drive Select: Comfort, Efficiency, Auto, Dynamic, Individual, Offroad и Allroad. Последний доступен с адаптивной пневмоподвеской, включённой в список оснащения топовой комплектации. Объём багажников гибридов сокращён на 100 литров по сравнению со стандартным Q8.

Цена Audi Q8 55 TFSI e quattro в Германии начинается с 75 351 евро (6,8 миллиона рублей), а 60 TFSI e quattro — с 92 800 евро (8,4 миллиона рублей).

О планах привезти гибридные Q8 в Россию Audi пока не сообщала. На отечественном рынке кроссовер доступен в двух версиях: 45 TDI quattro и 55 TFSI quattro с дизельным и бензиновым моторами мощностью 249 и 340 лошадиных сил соответственно. Стоимость варьируется от 5 210 000 до 6 065 000 рублей.

В начале октября Audi открыла приём заказов в России на обновлённые A4 и A5: цены начинаются от 2 375 000 и 2 793 000 рублей соответственно. A4 Avant, A4 allroad quattro, A5 Coupe и A5 Sportback также доступны для заказа.