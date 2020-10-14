Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей обновят

Минпромторг РФ планирует обновить перечень легковых машин, облагаемых так называемым налогом на роскошь, в срок до 1 марта 2021 года.

Владельцы авто по цене от трёх до пяти миллионов рублей, по существующим законам, должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 пока машине не исполнится три года. Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, дороже 10 млн рублей и возрастом до 10 лет — в тройном, передаёт ТАСС.

Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде — по закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России, — разъяснили суть изменений в Минпромторге.

Мы не ставим специально цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и объективно отражаем ту информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств, — добавили в ведомстве.