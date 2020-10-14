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Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей будет обновлён 

News.ru и ещё 5 3 часа назад
Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей обновят
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минпромторг РФ планирует обновить перечень легковых машин, облагаемых так называемым налогом на роскошь, в срок до 1 марта 2021 года.
Владельцы авто по цене от трёх до пяти миллионов рублей, по существующим законам, должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 пока машине не исполнится три года. Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, дороже 10 млн рублей и возрастом до 10 лет — в тройном, передаёт ТАСС.
Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде — по закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России, — разъяснили суть изменений в Минпромторге.
На данный момент в перечень облагаемых налогом машин входят автомобили брендов Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Мы не ставим специально цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и объективно отражаем ту информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств, — добавили в ведомстве.
Как писал NEWS.ru ранее, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов из-за пандемии коронавируса предложил внести изменения в Налоговый кодекс. Омбудсмен обратился по этому поводу к главе кабмина Михаилу Мишустину.
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Комментарии 4
Автоновости , Jeep , Volvo , Nissan , Jaguar , Subaru , Audi , Chevrolet , BMW , Kia , Lexus , Bentley , Cadillac , Lamborghini , Rolls-Royce , Ferrari , Toyota , Mazda , Volkswagen , Rover , Honda , Aston Martin , Chrysler , Porsche , Maserati , Land Rover , Михаил Мишустин , Борис Титов , Минпромторг , Ford , ИТАР-ТАСС
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