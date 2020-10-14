Названы правила безопасной поездки в такси

Профессор, доктор медицинских Владимир Таточенко рассказал об основных правилах безопасной поездки на такси в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, находиться в такси следует в маске. Также профессор не рекомендовал садиться на переднее сидение.

«Я сажусь сзади наискосок от водителя. Если вы таким образом 5–10 минут едете на такси в маске на заднем сиденье, то ничего страшного в этом нет», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Таточенко рассказал, что прикасаться к ручкам и другим поверхностям автомобиля необходимо в перчатках.

«В машине лучше открывать окна, чтобы проветривалось. Это нужно делать и дома, и в машине, поскольку на свежем воздухе вряд ли сохранится вирус, он будет в помещении, где застоявшийся воздух», — добавил профессор.

Ранее стало известно, что в Подмосковье усилят контроль за соблюдением масочного режима водителями автобусов и такси.