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На продажу выставили «Копейку» 1974 года выпуска практически без пробега 

Car.ru 1 час назад
На продажу выставили «Копейку» 1974 года
Фото: Car.ru
Раритетный седан ВАЗ-2101 1974 года выпуска выставили на продажу в Волгограде. Пробег транспортного средства составляет всего 8 500 километров, выручить за транспортное средство хотят 550 тысяч рублей, а соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
ВАЗ-2101 инженеры автозавода АвтоВАЗ выпустили в тот год, когда мощности вышли на проектную производительность. Отличительной особенностью «Жигулей» в ранних комплектациях стали фары круглой формы, а также напольная педаль газа и круглой формы боковое зеркало. Автомобиль предложили к покупке в оригинальном состоянии, за прошедшее время его не реставрировали и не ремонтировали.
Салон, ходовую часть и двигатель отделали кожзамом желтого цвета, причем на авто совсем не заметны следы эксплуатации. Под капотом работает бензиновый двигатель на 1,2 литра, мощностью до 59 л.с., а в паре трудится механическая трансмиссия на 4 скорости. Вместе с раритетной моделью новый владелец получит и штатный набор инструментов, отмечает владелец. Примечательно, что продавец согласен на скидку при продаже авто.
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Автоновости , Автоваз
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