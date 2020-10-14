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Россияне массово переходят на машины на газе

Мария Иванова
1 час назад
В 2020 году количество проданных в России машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) выросло на 27 процентов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на результаты исследования Drom.ru.
Россияне массово переходят на машины на газе
Фото: ТАССТАСС
Пресс-секретарь портала Елизавета Олофинская рассказала агентству, что число продаж авто на ГБО растет каждый год: в 2019-м рост составлял 24,5 процента, в 2020 году продажи прибавили еще несколько процентов. Доля машин на газе среди всех авто в стране составляет 3,2 процента. Лидерами по таким авто стали Северный Кавказ (13 процентов от общего числа), Курганская область и Адыгея (по десять процентов).
«Чаще всего ГБО ставят с целью сэкономить на топливе при больших пробегах. В России с ее расстояниями для части автовладельцев это оптимальный вариант», - объяснила Олофинская.
По ее словам, задуматься о переходе на ГБО следует водителям, чей пробег составляет более 20 тысяч километров в год.
Чаще всего ГБО устанавливают на LADA Priora, LADA Granta, Toyota Land Cruiser, Chevrolet Niva и УАЗ Патриот. Олофинская подчеркнула, что наличие ГБО не влияет на цену машины при продаже.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт VYGON Consulting Иван Тимонин заявил, что переход с бензина на газомоторное топливо снизит траты водителей на заправку в три раза
По его данным, у бензиновой Lada Vesta траты на топливо составляют три рубля за километр, а у этого же автомобиля на компримированном природном газе (КПГ) – один рубль.
Стоимость переоборудования легковушки для заправки КПГ начинается от 85 тысяч рублей, тягача - около 500 тысяч рублей. При этом для переоборудования предусмотрена господдержка, которая покроет около 60 процентов затрат, подчеркнул эксперт.
Автоновости,Chevrolet Niva,Lada Priora,Lada Granta,Lada Vesta,Toyota Land Cruiser,УАЗ,Chevrolet,Toyota,Lada,
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