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Несколько мифов о вождении, которые приводят к авариям

Car.ru
2 часа назад
В автошколе начинающие водители получают базовые знания и навыки вождения. Далее они сами набираются опыта, в том числе получая советы от бывалых автомобилистов. При этом некоторые советы могут оказаться весьма пагубными, т.к. задержались во времени. Это может даже привести к ДТП.
Названы приводящие к авариям мифы
Фото: Car.ruCar.ru
Когда водитель с большим стажем, который всю жизнь проездил на "Волге", советует не открывать окна полностью, он вспоминает, что бывает, когда в открытое окно врывается поток воздуха от встречной фуры или другого крупного автомобиля. Раньше такая "встреча" могла закончиться ДТП. Потому, что машину могло сильно раскачать.
Современным автомобилям не опасен воздушный поток от встречных авто. Возможно машину даже немного качнет. Но это совершенно не та амплитуда, чтобы начинать вертеть рулем. Удерживайте руль ровно и продолжайте движение.
Когда водитель со стажем советует не сбрасывать газ на повороте, он говорит слишком поверхностно. Ведь в данном маневре важна скорость, вернее, ее уровень. Если слишком ускориться, можно банально вылететь с дороги.
Поэтому проходить поворот нужно на умеренной скорости. И только на самом выходе из поворота немного прибавить газ.
Автоновости,
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