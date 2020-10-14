Составлен ТОП-10 иномарок в России

К середине лета нынешнего года в России было 29 миллионов иномарок, что составляло 64% от общего числа «легковушек» в стране. Больше всего оказалось в РФ южнокорейских и американских автомобилей.

Недавно KIA выпустила обновленную модификацию седана K7 Premier с более представительным оснащением. В машине появились массивная радиаторная решетка, новая мультимедийная система, электронный ручник и ионизатор воздуха. Стоит отметить, что все это касается исключительно стандартной комплектации, за топовую ничего не говорится.