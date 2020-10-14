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Составлен ТОП-10 самых распространённых иномарок в России 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Составлен ТОП-10 иномарок в России
Фото: Car.ru
К середине лета нынешнего года в России было 29 миллионов иномарок, что составляло 64% от общего числа «легковушек» в стране. Больше всего оказалось в РФ южнокорейских и американских автомобилей.
Лидирует в списке автомобиль KIA Rio, таких транспортных средств в государстве насчитали 880 тысяч единиц. На второй позиции расположился Hyundai Solaris 818 тысяч. Замкнул тройку самых популярных иномарок в России Ford Focus, который в 2018 году был наиболее востребованным импортным автомобилем в РФ. «Американцев» в стране оказалось 753 тысяч экземпляров. Также в списке нашлось место Renault Logan (720 тысяч), Volkswagen Polo (540 тысяч), Toyota Corolla (714 тысяч), Chevrolet Niva (645 тысяч), Toyota Camry (467 тысяч), RAV4 (441 тысяч). и Skoda Octavia — 428 000 моделей.
Недавно KIA выпустила обновленную модификацию седана K7 Premier с более представительным оснащением. В машине появились массивная радиаторная решетка, новая мультимедийная система, электронный ручник и ионизатор воздуха. Стоит отметить, что все это касается исключительно стандартной комплектации, за топовую ничего не говорится.
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Автоновости , Hyundai , Chevrolet , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Renault Logan , Chevrolet Niva , Skoda Octavia , Volkswagen , Renault , Skoda , Kia Rio , Toyota Camry , Toyota Corolla
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