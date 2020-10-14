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Названа цена нового Rolls-Royce Ghost в России 

Motor.ru и ещё 1 1 час назад
Названа цена нового Rolls-Royce Ghost в РФ
Фото: Motor.ru
Компания Rolls-Royce привезла в Россию обе версии нового Ghost и назвала их стоимость: обычный седан обойдется минимум в 23 миллиона рублей, удлинённый Extended — в 25 миллионов. Цены условны, ведь 98 процентов продаж британской марки приходится на машины серии Bespoke, то есть построенные по спецзаказу.
Седан Rolls-Royce Ghost второго поколения, представленный аккурат в День знаний 1 сентября, спроектирован вокруг фирменной алюминиевой платформы «Архитектура роскоши», близкой к той, что использовали на Phantom VIII и Cullinan. Вместе с ней на модели впервые появились полный привод, подруливающая задняя ось и подвеска с системой Planar, которой нет даже у «Фантома». Как и прежде, «Призрак» доступен в двух версиях: обычной и удлинённой Extended. Причем последняя по запасу места в ногах задних пассажиров уступает только Phantom Extended.
В облике «второго» Ghost много отсылок к миру роскоши, хотя сама дизайн-концепция называется «постизобилие» (Post Opulence). Следую этой философии в Rolls-Royce предлагают отказать от использования атрибутов богатства и броского декора, сосредоточившись на действительно важных вещах — качестве материалов и технологиях. Примеры такого подхода — это подсветка решетки радиатора, которая сделана таким образом, чтобы особо не выделяться, и «звездное скопление» на передней панели, составленное из 850 светящиеся точек.
Помимо них, в оснащение седана вошли лазерные фары Brilliance, бьющие лучом на 600 метров, система очистки воздуха Micro-Environment Purification System (MEPS) и «самый современные проекционный дисплей». А для Ghost Extended впервые предложены откидывающиеся кресла Serenity, как в бизнес-джетах, и холодильник для шампанского с двумя режимами работы: для охлаждения винтажных и невинтажных напитков.
Под капотом же установлен двигатель V12 6.5 с двумя турбокомпрессорами, который выдаёт 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента (доступны уже на 1600 оборотах в минуту). В паре с мотором работает восьмидиапазонный «автомат». Динамические показатели Ghost и Ghost Extended не отличаются: до ста полноприводный седан разгоняется за 4,8 секунды; максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.
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Автоновости , Brilliance , Rolls-Royce Ghost , Rolls-Royce
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