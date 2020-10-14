Lifan признана банкротом

Во вторник, 13 октября, суд Чунцина приступил к рассмотрению поданного компанией Lifan Motors заявления о признании банкротства. На сегодняшний день общая сумма долгов известного автопроизводителя превышает 16,5 миллиардов юаней.

Машины, выпускавшиеся китайским брендом Lifan, на российском рынке появились ещё в начале «нулевых» годов и в общем-то пользовались неплохим спросом. Со временем компания даже наладила выпуск своих авто на предприятии в Карачаево-Черкессии, но оно в конце зимы этого года было признано банкротом. Неплатежеспособным оказался и «материнский» холдинг Lifan, как стало известно пару месяцев назад. Серьёзные проблемы начались и у дочерней компании, поэтому было принято решение о подаче заявления о признании банкротства. До конца сентября суд принимал исковые заявления от кредиторов Lifan и их накопилось почти полтысячи, на сумму около 1,1 миллиард юаней. Утвердили исков только на 700 миллионов, поскольку остальные не имели необходимых подтверждающих документов и прочего. Сюда же плюсуются незавершённые иски на 870 миллионов, а в целом сумма долгов Lifan составляет 16,8 миллиардов юаней.