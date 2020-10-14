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Компания Lifan признана банкротом 

Car.ru 2 часа назад
Lifan признана банкротом
Фото: Car.ru
Во вторник, 13 октября, суд Чунцина приступил к рассмотрению поданного компанией Lifan Motors заявления о признании банкротства. На сегодняшний день общая сумма долгов известного автопроизводителя превышает 16,5 миллиардов юаней.
Машины, выпускавшиеся китайским брендом Lifan, на российском рынке появились ещё в начале «нулевых» годов и в общем-то пользовались неплохим спросом. Со временем компания даже наладила выпуск своих авто на предприятии в Карачаево-Черкессии, но оно в конце зимы этого года было признано банкротом. Неплатежеспособным оказался и «материнский» холдинг Lifan, как стало известно пару месяцев назад. Серьёзные проблемы начались и у дочерней компании, поэтому было принято решение о подаче заявления о признании банкротства. До конца сентября суд принимал исковые заявления от кредиторов Lifan и их накопилось почти полтысячи, на сумму около 1,1 миллиард юаней. Утвердили исков только на 700 миллионов, поскольку остальные не имели необходимых подтверждающих документов и прочего. Сюда же плюсуются незавершённые иски на 870 миллионов, а в целом сумма долгов Lifan составляет 16,8 миллиардов юаней.
Реорганизацией компании-производителя, по решению суда, занимается Chongqing Bank и эта же структура отвечает за продажу имущества, принадлежащего Lifan. Источники в Поднебесной считают, что проблемы довольно крупного автопроизводителя спровоцированы низкой конкурентной способностью автомобилей, сходивших с конвейеров заводов компании, а также низкоэффективным менеджментом. Эксперты же уверены, что Lifan не сможет преодолеть кризис и в итоге будет поглощён более крупной компанией. Возможно, последней окажется Geely, но пока ни одна из сторон данное предположение не прокомментировала.
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Автоновости , Geely , Lifan
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