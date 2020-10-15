Покупателям Hyundai Palisade подарят «космические» монеты

Кроме того, среди покупателей Palisade будет разыграна возможность отправиться к месту приземления спускаемого аппарата. Владельцы кроссовера смогут лично поприветствовать космонавтов, вернувшихся с МСК с памятными монетами. Каким образом будут определяться победители, пока не раскрывается.

В конце августа владельцы Hyundai Palisade начали массово жаловаться на неприятный запах в салоне – его описывают как едкую смесь гнилых продуктов и старых носков. В компании сообщили, что знают о проблеме, однако до сих пор не могут установить ее источник.