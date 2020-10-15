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В России покупателям Hyundai Palisade подарят «космические» монеты

Motor.ruиещё 2
3 часа назад
Компания Hyundai анонсировала появление на российском рынке нового кроссовера Palisade, который придет на смену Grand Santa Fe. Новая модель будет доступна в комплектации Cosmos: ее первые обладатели смогут получить монеты, побывавшие в космосе, а также встретиться с космонавтами.
Покупателям Hyundai Palisade подарят «космические» монеты
Фото: © Hyundai.ru© Hyundai.ru
Первые сто покупателей Hyundai Palisade в комплектации Cosmos получат памятные «космические» монеты, которые корейский концерн отправил на МКС на корабле «Союз МС-17». Таким образом компания хочет подчеркнуть уникальность необычной модификации.
Кроме того, среди покупателей Palisade будет разыграна возможность отправиться к месту приземления спускаемого аппарата. Владельцы кроссовера смогут лично поприветствовать космонавтов, вернувшихся с МСК с памятными монетами. Каким образом будут определяться победители, пока не раскрывается.
В настоящий момент Hyundai Palisade предлагается в США с 3,8-литровым V6 мощностью 295 лошадиных сил. В Южной Корее кроссовер оборудуется 2,2-литровым двигателем с отдачей 202 лошадиные силы. Все агрегаты моделей работают в паре с 8-диапазонным «автоматом». Какие модификации силовых установок будут доступны на российском рынке пока неизвестно. Основными конкурентами Palisade станут Toyota Highlander и Honda Pilot.
В конце августа владельцы Hyundai Palisade начали массово жаловаться на неприятный запах в салоне – его описывают как едкую смесь гнилых продуктов и старых носков. В компании сообщили, что знают о проблеме, однако до сих пор не могут установить ее источник.
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