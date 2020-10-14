Для чего в автомобиле нужна система ABS 

Современные автомобили напичканы целым пакетом датчиков и систем безопасности. Несмотря на то, что производители заботятся о своих клиентах, многие до сих пор не понимают, для чего нужны эти функции и какую роль они играют на дороге.

О системе ABS слышал каждый автовладелец. Многие с уверенностью скажут, что она есть на их автомобилях, но не все объяснят, по какому принципу та работает. Рассмотрим, что обозначает эта аббревиатура и какую роль выполняет в транспортном средстве. ABS — антиблокировочная система, которая помогает предотвращать блокировку колес в процессе торможения. Например, если во время движения водитель затормозит, и несколько колес заблокируются и начнут скользить по поверхности, она снимет давление в тормозной системе и приведет колеса в нормальное состояние. Пока нажата педаль тормоза, процесс блокировки и разблокировки будет осуществляться. Такая опция начала применяться еще в 1980-х годах. Уже с того периода она стала ключевой частью в системе безопасности транспортного средства. Сегодня ее устанавливают не только в легковые, но и грузовые автомобили.

Для чего необходима ABS. Как уже упоминалось ранее, антиблокировочная система необходима для того, чтобы предотвращать блокировку колес в процессе торможения. Представим ситуацию, двигается автомобиль, который не оснащен этой системой. Если в процессе торможения заблокируются колеса, это может привести к потере управления и возникновению заноса — нельзя повернуть в сторону и остановить транспорт. Именно за предотвращение этого явления отвечает ABS. Система постоянно осуществляет контроль за вращением колес и обеспечивает сцепление с дорожным покрытием. Очень часто ABS дополняется системой EBD. Представим такую ситуацию — автомобиль едет по дороге и заезжает на участок, где одна сторона находится на сухой поверхности, а другая на мокрой. Если он не оснащен антиблокировочной системой, то в процессе торможения одна сторона будет делать это более эффективно. Это в 90% случаев приводит к развороту транспорта и заносу. Более опасная ситуация возникает, когда машина заворачивает на повороте. Такое может предотвратить система ABS в паре с EBD. Вместе они обеспечивают равномерное торможения на участках, где отмечается разное сцепление колес с дорогой.

блока управления;

исполнительного механизма;

датчиков вращения колес;

зубчатого колеса на ступице. Принцип действия. Антиблокировочная система обновляется и совершенствуется каждый год, однако, в ней не меняется одно — первичный принцип работа. Самая простая конструкция состоит из:

Датчик анализирует вращение колеса и посылает сигналы в блок управления. Последний отправляет команду на исполнительный механизм — именно он открывает клапана, которые отвечают за давление в тормозной системе. Электроника срабатывает очень быстро — за одну секунду может быть обработано несколько сигналов. Сегодня автомобили оснащаются этой системой в обязательном порядке. Она необходима, как и ремни безопасности. Заметим, что за всю историю существования ни разу не возникало споров и пользе такой системы. В 2004 году в странах Евросоюза ABS стала обязательной системой в каждом автомобиле.

Итог. ABS — антиблокировочная система, которая предотвращает возникновение заносов на дороге из-за блокировки колес. Сегодня она есть практически в каждом автомобиле.