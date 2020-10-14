Каршеринговым сервисам пропишут новые обязанности

В России может появиться новый сервис «Народный каршеринг», разработка которого ныне проводится в московском правительстве
. Согласно документу, владелец сданного в съем транспорта станет сам выбирать, кому он отдаст машину, и определит адрес, где необходимо будет завернуться в аренду. В правительстве положительно относятся к проекту, отмечая, что сейчас большую часть времени личные автомобили москвичей стоят в гаражах, а в каршеринге они помогут владельцам пополнить семейный бюджет и разгрузить проезжие части в столице.