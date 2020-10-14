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Каршеринговым сервисам пропишут новые обязанности

Car.ru
38 минут назад
Операторов каршеринга в РФ принудят следить за техсостоянием своих транспортных средств и нести за это полную ответственность. В МВД позитивно отреагировали на данную инициативу.
Каршеринговым сервисам пропишут новые обязанности
Фото: ТАССТАСС
Инициаторы предложили, кроме обеспечения необходимого состояния, обязать такие машины чаще проверяться на изношенность. В случае одобрения предложения, компаниям придется отправлять свои средства передвижения раз в три месяца на станции ТО. В правоохранительных органах заявили, что они не занимаются вопросами регулирования гражданских и правовых отношений. При этом в МВД не имеют каких-либо возражений по поводу закрепления в соглашениях аренды пунктов касательно ответственности за техническое положение автомобилей.
Тем временем, в российском парламенте предложили ввести новые штрафы за нарушения правил на дорогах для пользователей сервисов каршеринга, обязательную аутентификацию через государственные услуги и спецгосномера для транспортных средств, взятых в аренду. По мнению чиновников, это поможет улучшить безопасность дорожного движения.
В России может появиться новый сервис «Народный каршеринг», разработка которого ныне проводится в московском правительстве. Согласно документу, владелец сданного в съем транспорта станет сам выбирать, кому он отдаст машину, и определит адрес, где необходимо будет завернуться в аренду. В правительстве положительно относятся к проекту, отмечая, что сейчас большую часть времени личные автомобили москвичей стоят в гаражах, а в каршеринге они помогут владельцам пополнить семейный бюджет и разгрузить проезжие части в столице.
Автоновости,Правительство Москвы,МВД,
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