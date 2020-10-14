Каршеринговым сервисам пропишут новые обязанности

Инициаторы предложили, кроме обеспечения необходимого состояния, обязать такие машины чаще проверяться на изношенность. В случае одобрения предложения, компаниям придется отправлять свои средства передвижения раз в три месяца на станции ТО. В правоохранительных органах заявили, что они не занимаются вопросами регулирования гражданских и правовых отношений. При этом в МВД не имеют каких-либо возражений по поводу закрепления в соглашениях аренды пунктов касательно ответственности за техническое положение автомобилей.