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Kia приступила к испытаниям конкурента Toyota Land Cruiser 

Car.ru 1 час назад
Kia приступила к испытаниям конкурента Land Cruiser
Фото: Reuters
Компания KIA занимается созданием нового внедорожника, на платформе которого позже появится и пикап. Машина позиционируется как конкурент Toyota Land Cruiser.
Еще в начале осени стало известно о создании внедорожника KIA. Спустя время фотошпионы заметили данный автомобиль во время тестирования. Разработкой конкурента Toyota Cruiser Prado занимаются специалисты из австралийского филиала южнокорейского гиганта. По имеющейся информации, новинку сконструируют на базе KIA Mohave.
В Австралии самым крупным SUV считается Sorento. Не исключается, что предстоящая модель стала бы очень популярной среди местных автолюбителей. Перед тем, как запустить на рынок новый автомобиль, азиатам придется решить некоторые вопросы. К примеру, на материке нет возможности производить праворульные машины, как и открыть дополнительную сборочную линию на имеющихся заводах. Более подробная информация будет известна немного позже о новинке.
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Автоновости , Kia , Toyota , Toyota Land Cruiser , Kia Mohave
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