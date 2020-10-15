Власти Москвы более осознанно подошли к организации второго периода самоизоляции, который в настоящее время рекомендован для жителей старше 65 лет, а также для тех, у кого есть различные хронические заболевания.

Так, фиксировать нарушения, связанные с несоблюдением режима самоизоляции будут камеры дорожного движения. Все городские камеры будут перенастроены и смогут опознавать возрастных водителей, находящихся за рулем автомобилей или прогуливающихся по улице без весомой на то причины. Кроме того, уличные камеры будут фиксировать еще 50 дополнительных нарушений, которые ранее не распознавали.

По словам сотрудников правоохранительных органов, это позволит добиться существенного снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением правил дорожного движения и заставить граждан заботиться о своем здоровье, соблюдая режим добровольной самоизоляции.

Когда именно камеры начнут фиксировать новые нарушения и не соблюдение режима самоизоляции неизвестно. Но очевидно, что произойдет это уже в ближайшее время.