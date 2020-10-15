Моторный завод в Елабуге разморозят ради «Русского Прадо»? 

По данным сетевых источников, моторный завод «Форд Соллерс» в Елабуге намерены разморозить. В будущем именно на этом предприятии планируется наладить выпуск силовых агрегатов для нового внедорожника от УАЗ, который называют «Русским Прадо».

Базирующийся в Елабуге «Форд Соллерс» до того, как Ford ушёл с рынка России, выпускал бензиновые двигатели объёмом 1,6 литра для моделей Ecosport, Focus и Transit. Позже предприятие было заморожено, а недавно стало известно, что к 2023 году работа будет восстановлена и в дальнейшем на моторном заводе наладят выпуск турбодизельного агрегата для уазовского «Русского Прадо».

Как сообщает интернет-портал Quto.ru, елабужский «Форд Соллерс» взял льготный заём в ФРП — фонде, подконтрольном Минпромторгу РФ . На эти средства на предприятии планируется закупить новое оборудование для осуществления механической обработки блоков цилиндров дизельных агрегатов, существенно автоматизировать производственный процесс, произвести необходимое дооснащение.

К 2023 году предприятие намерены перезапустить и тогда его рабочие приступят к сборке турбодизельного двигателя объёмом 2,2 литра, предназначенного для оснащения нового УАЗа «Русский Прадо».