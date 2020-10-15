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Моторный завод в Елабуге разморозят ради «Русского Прадо»? 

Car.ru 5 часов назад
Моторный завод в Елабуге разморозят ради «Русского Прадо»?
Фото: vk.com/nick_orlov
По данным сетевых источников, моторный завод «Форд Соллерс» в Елабуге намерены разморозить. В будущем именно на этом предприятии планируется наладить выпуск силовых агрегатов для нового внедорожника от УАЗ, который называют «Русским Прадо».
Базирующийся в Елабуге «Форд Соллерс» до того, как Ford ушёл с рынка России, выпускал бензиновые двигатели объёмом 1,6 литра для моделей Ecosport, Focus и Transit. Позже предприятие было заморожено, а недавно стало известно, что к 2023 году работа будет восстановлена и в дальнейшем на моторном заводе наладят выпуск турбодизельного агрегата для уазовского «Русского Прадо».
Как сообщает интернет-портал Quto.ru, елабужский «Форд Соллерс» взял льготный заём в ФРП — фонде, подконтрольном Минпромторгу РФ. На эти средства на предприятии планируется закупить новое оборудование для осуществления механической обработки блоков цилиндров дизельных агрегатов, существенно автоматизировать производственный процесс, произвести необходимое дооснащение.
К 2023 году предприятие намерены перезапустить и тогда его рабочие приступят к сборке турбодизельного двигателя объёмом 2,2 литра, предназначенного для оснащения нового УАЗа «Русский Прадо».
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Автоновости , УАЗ , Минпромторг , Ford
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