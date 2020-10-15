Названы цвета машин, которые делают каско дороже 

Технология Mafin применяет интеллектуальный подход, основанный на больших данных и алгоритмах машинного обучения. Это позволяет точнее оценивать и прогнозировать риски при страховании авто, формировать персональную цену на каско для каждого автовладельца и снижать ее до 30% по сравнению со среднерыночными предложениями.

По данным Mafin средняя вероятность попадания в ДТП в Московском регионе равна 5,63%. В этот срез входят происшествия, официально зарегистрированные в ГИБДД , с участием частных легковых авто. При этом на дорогах столицы можно встретить водителей с 70%-ной вероятностью попадания в аварию. Однако почти 60% участников трафика попадают в ДТП в среднем на 25% реже. Для таких автомобилистов рисковая модель Mafin позволяет снижать цену каско до 30%.

«До сих пор большинство страховщиков применяют старый подход в оценке рисков — с ограниченным набором характеристик и усредненных линейных коэффициентов. Проблема такой системы в том, что в ней сложно учесть «взаимосвязи разных факторов» — индивидуальные особенности водителя, его историю владения не только нынешним, но и предыдущим авто, его майндсет, более детальные характеристики машины. Каждый из этих пунктов может влиять и влияет на конечную персональную стоимость полиса каско», — пояснил И. Хахинов.

На основе больших данных интеллектуальный скоринг Mafin формирует взаимосвязи индивидуальных факторов страхуемых авто. Так, например, машины редких цветов относятся к более рисковым с точки зрения каско, что влияет на цену полиса для их владельцев. Аналогичная ситуация — с авто желтого цвета марок массового сегмента, к примеру KIA Hyundai , велик риск, что они используются как скрытое такси. В таких случаях автовладелец с большой вероятностью получит отказ в добровольном страховании через Mafin.

Сервис также учитывает взаимосвязь марки авто и потенциального майндсета водителя. Mafin определил, что в отличие от Kia авто марки Hyundai выбирают более спокойные водители безотносительно их возраста и стажа.