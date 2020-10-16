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Опрос: большинство россиян готовы отказаться от бензина в пользу газа 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Большинство россиян готовы отказаться от бензина в пользу газа, что связано с доступностью оборудования и наличием необходимой инфраструктуры, показало исследование рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Около 57% россиян готовы заменить бензиновый двигатель на газомоторный транспорт. Они объясняют это доступностью газового оборудования, дешевизной обслуживания и наличием необходимой инфраструктуры в городах и регионах", — говорится в исследовании, основанном на данных опроса 20 тысяч россиян.

Порядка 41% респондентов и вовсе выступили за электротранспорт. "Доводами этой целевой группы в свою пользу стала низкая стоимость поддержанных электромобилей, растущая инфраструктура, высокая стоимость бензина и популярность тренда…. И лишь 2% опрошенных готовы перейти с двигателя внутреннего сгорания на водородный транспорт. Такая заинтересованность водородом объясняется низкой популярностью этого направления", — отмечается в сообщении.
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"Люди пока просто не знают, что получение водородного топлива на основе электролиза вообще безвредно для окружающей среды в отличие от газа и электроэнергии", — пояснил РИА Новости в рамках международного форума "Автонет-2020" представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

По его словам, заинтересованность электромобилями повысилась за последние два года. "В прошлый раз процент поддержавших электродвигатель был на уровне 20%. Такой резкий скачок обусловлен переходом автогигантов на производство электротранспорта и широкомасштабными пиар-акциями Илона Маска с его брендом Tesla", — отметил он.
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Автоновости , Видео , Tesla , РИА Новости
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