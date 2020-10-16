Большинство россиян готовы отказаться от бензина в пользу газа, что связано с доступностью оборудования и наличием необходимой инфраструктуры, показало исследование рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Около 57% россиян готовы заменить бензиновый двигатель на газомоторный транспорт. Они объясняют это доступностью газового оборудования, дешевизной обслуживания и наличием необходимой инфраструктуры в городах и регионах", — говорится в исследовании, основанном на данных опроса 20 тысяч россиян.

Порядка 41% респондентов и вовсе выступили за электротранспорт. "Доводами этой целевой группы в свою пользу стала низкая стоимость поддержанных электромобилей, растущая инфраструктура, высокая стоимость бензина и популярность тренда…. И лишь 2% опрошенных готовы перейти с двигателя внутреннего сгорания на водородный транспорт. Такая заинтересованность водородом объясняется низкой популярностью этого направления", — отмечается в сообщении.

"Люди пока просто не знают, что получение водородного топлива на основе электролиза вообще безвредно для окружающей среды в отличие от газа и электроэнергии", — пояснил РИА Новости в рамках международного форума "Автонет-2020" представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.