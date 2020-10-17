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На немецком заводе Tesla отключили воду за неуплату 

Car.ru и ещё 1 4 часа назад
На немецком заводе Tesla отключили воду
Фото: Reuters
Американский производитель электрокаров, компания Tesla, строит в Европе, а, точнее, в Германии, большой завод — Gigafactory Berlin. Как сообщают западные источники, недавно на заводе за неуплату отключили воду и это может негативно отразиться на планируемых сроках строительства крупного предприятия.
Между компаний Tesla и немецким предприятием Strausberg-Erkner, специализирующемся на поставках воды, несколько недель назад было заключено соглашение. По договору, на строящийся американским производителем завод, должна была подаваться вода, а Tesla в свою очередь обязалась до 14 октября произвести оплату за оказанные услуги. Однако платёж по каким-то причинам просрочили и, соответственно, подача воды была прекращена, что в общем-то обычная процедура вследствие неуплаты. Плюс, компания Tesla может заплатить определённый штраф за нарушение сроков оплаты.
По планам, Gigafactory Berlin должна начать работу летом следующего года и после старта производства на крупном заводе наладят выпуск кроссовера Model Y. Однако в текущем году строительство уже второй раз оказывается под угрозой приостановления, а это может сдвинуть ранее запланированные сроки. В первый раз причиной были обнаруженные на стройплощадке бомбы, оставшиеся после Второй мировой, в этот раз — отключение воды. Не исключено, что компания всё же быстро решит все возникшие проблемы и строительство продолжится в прежнем темпе.
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Автоновости , Tesla
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