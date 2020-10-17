Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Европейский авторынок в сентябре показал рост впервые с начала года 

Car.ru и ещё 2 4 часа назад
Европейский авторынок в сентябре показал рост
Фото: Car.ru
В сентябре текущего года на европейском рынке зарегистрирован рост продаж.
Отметим, что рост продаж зафиксирован впервые с начала текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 1,1%. Всего было продано 1 300 048 машин. За прошедшие девять месяцев реализовано 8 567 920 единиц.
Самым востребованным брендом оказалась немецкая марка Volkswagen, результат продаж которой составил 125 829 машин. На втором месте по продажам находится Mercedes-Benz с показателем сбыта 85 273 автомобиля. В тройке лидеров находится французская марка Renault, реализовавшая 83 991 машину. В ТОП-5 также оказались модели Ford и Peugeot. Их показатель продаж составляет 79 433 и 76 117 автомобилей соответственно.
По словам аналитиков, дилеры прикладывали много усилий, но добиться положительного результата продаж удалось только сейчас, так как на продажи очень сильно влиял весенний режим самоизоляции, который действовал весной текущего года, а также мировой экономический кризис.
Видео дня. Москвичам рассказали, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю
Car.ru: последние новости
Объявлена рублёвая цена нового Rolls-Royce в кузове седан Объявлена рублёвая цена нового Rolls-Royce в кузове седан Моторный завод в Елабуге разморозят ради «Русского Прадо» Моторный завод в Елабуге разморозят ради «Русского Прадо» В 2021 году новые штрафы введут в России за неисправность автомобиля В 2021 году новые штрафы введут в России за неисправность автомобиля
Комментарии
Автоновости , Peugeot , Volkswagen , Renault , Mercedes-Benz , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Kia приступила к испытаниям конкурента Land Cruiser
Kia приступила к испытаниям конкурента Land Cruiser
Составлен ТОП-10 иномарок в России
Составлен ТОП-10 иномарок в России
Кроссоверы с отличной динамикой
Кроссоверы с отличной динамикой
Обновленные ПДД: что надо отвечать инспектору
Обновленные ПДД: что надо отвечать инспектору
Видео
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
00:35
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
ДТП
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение