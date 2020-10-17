Европейский авторынок в сентябре показал рост

В сентябре текущего года на европейском рынке зарегистрирован рост продаж.

Отметим, что рост продаж зафиксирован впервые с начала текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 1,1%. Всего было продано 1 300 048 машин. За прошедшие девять месяцев реализовано 8 567 920 единиц.

Самым востребованным брендом оказалась немецкая марка Volkswagen , результат продаж которой составил 125 829 машин. На втором месте по продажам находится Mercedes-Benz с показателем сбыта 85 273 автомобиля. В тройке лидеров находится французская марка Renault , реализовавшая 83 991 машину. В ТОП-5 также оказались модели Ford Peugeot . Их показатель продаж составляет 79 433 и 76 117 автомобилей соответственно.

По словам аналитиков, дилеры прикладывали много усилий, но добиться положительного результата продаж удалось только сейчас, так как на продажи очень сильно влиял весенний режим самоизоляции, который действовал весной текущего года, а также мировой экономический кризис.