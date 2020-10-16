Lexus оставит европейцев без трёх моделей

Компания Lexus завершает поставки хэтчбека CT, седана IS и купе RC в Европу, сообщает Automotive News со ссылкой на представителя марки. Автопроизводитель намерен бросить все силы на сегмент кроссоверов и вывести с рынка непопулярные модели. Исключением станут имиджевые RC F и LS, а также седан ES, спрос на который демонстрирует положительную динамику.

Фото: © Lexus © Lexus

Бестселлером бренда в Европе по итогам продаж в январе-августе 2020 года стал кроссовер UX (почти 10,3 тысячи экземпляров). В топ-3 также попали NX и RX с результатом 7739 и 3474 реализованные машины соответственно. На фоне таких показателей логично, что Lexus решил сосредоточиться именно на кроссоверах, отказавшись от невостребованных автомобилей других классов.

По этой причине европейский рынок покинет хэтчбек CT, который за восемь месяцев выбрали всего 2344 покупателя -- на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также прекратятся продажи седана IS (1101 штука, продажи упали вдвое) и купе RC (422 экземпляра).

При этом флагманское спорт-купе RC F решили оставить в модельной линейке, как и седан LS, хотя их продажи значительно ниже. Иначе дела обстоят с моделью ES, которая демонстрирует рост в 2020 году: продажи увеличились на три процента, до 2346 штук.