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Бренд Dacia запустил в серию самый доступный электромобиль в Европе 

Car.ru 45 минут назад
Запущен в серию самый доступный электромобиль в Европе
Фото: Car.ru
Автомобильный бренд Dacia, принадлежащий французской компании Renault, официально представил свой новый электромобиль Spring Electric. Кроссовер станет дебютным для разработчиков и обещает стать самой доступной моделью в своем сегменте в Европе.
В продажу автомобиль обещают запустить уже весной следующего года, а стоимость стандартной комплектации в перерасчете составит около 913 тысяч рублей. Новинка получила силовые агрегаты и ведущие системы от компактного кросса Renault City K-ZE, длина транспортного средства составит 3734 мм, при ширине и высоте — 1622 мм и 1516 мм соответственно. Колесную базу разработчики растянут на 2423 мм, а дорожный просвет составит 150 мм.
Под капотом окажется силовой агрегат на 45 л.с., который соединят с литий-ионной батареей на 26,8 кВт/ч. Максимальную скорость обещают на отметке 125 км/ч, а на одном заряде электромобиль сможет проехать до 225 километров. В список оснащения модели включили специальный режим «Eco», позволяющий увеличить время работы электромотора. В новом режиме скорость авто не превысит 100 километров в час, а мощность агрегата снизится до 37 л.с.
Кроме того, предусмотрен специальный режим зарядки — Wallbox, сокращающий время получения максимального заряда до 5 часов. В обычном режиме авто потребуется 14 часов на зарядку.
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Автоновости , Renault , Dacia
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