Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Водителей штрафуют некорректно». В ГИБДД признали свои ошибки 

Konkurent.ru 1 час назад
«Водителей штрафуют некорректно»
Фото: pixabay.com
Часть инспекторов Госавтоинспекции продолжают выписывать штрафы россиянам, несмотря на постановление Верховного суда.
Подразделения ГИБДД получили новые инструкции, которые относятся к составлению протоколов по некоторым нормам ПДД и КоАП, сообщает KONKURENT.RU.
Речь идет о действиях водителей, которые пропускают пешеходов. Новые инструкции подписаны начальником ГИБДД России Михаилом Черниковым.
В документе разъяснен термин «уступить дорогу». Дело в том, что на данный момент в России водитель должен уступать дорогу тем пешеходам, которые переходят улицу или же вступили на проезжую часть.
При этом термин «уступить дорогу» давно вызывает споры. Однако в 2012 г. Верховный суд дал пояснения по этому поводу, но это не послужило изменению ситуации — россиянам по-прежнему выписывают штрафы необоснованно.
В связи с этим начальник ГИБДД указывает, что «обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении».
Это значит, что в тех случаях, когда действия водителя не приводят к тому, что пешеход, имеющий к нему преимущество, изменил свое движение или свою скорость, нарушений ПДД нет.
При этом Черников отмечает, что для получения весомых доказательств правонарушения, инспекторам следует использовать средства видеофиксации.
Видео дня. Новый КоАП не будет существенно менять дорожные штрафы
Konkurent.ru: последние новости
Проверяйте карты. В России нашли деньги на новые выплаты Проверяйте карты. В России нашли деньги на новые выплаты Такой порядок: Трутнев – о ввозе праворульных автомобилей Такой порядок: Трутнев – о ввозе праворульных автомобилей «Вместо штрафа». Российским водителям приготовили неприятный сюрприз «Вместо штрафа». Российским водителям приготовили неприятный сюрприз
Комментарии 3
Автоновости , Михаил Черников , ГИБДД , Газета "Конкурент"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
Как парковаться по правилу «двух пальцев»?
Как парковаться по правилу «двух пальцев»?
ЧП в Домодедово: названо число пострадавших
ЧП в Домодедово: названо число пострадавших
Как правильно отвечать на провокационные вопросы сотрудников ГИБДД
Как правильно отвечать на провокационные вопросы сотрудников ГИБДД
Видео
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
00:35
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
ДТП
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение