«Водителей штрафуют некорректно»

Часть инспекторов Госавтоинспекции продолжают выписывать штрафы россиянам, несмотря на постановление Верховного суда.

Подразделения ГИБДД получили новые инструкции, которые относятся к составлению протоколов по некоторым нормам ПДД и КоАП, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о действиях водителей, которые пропускают пешеходов. Новые инструкции подписаны начальником ГИБДД России Михаилом Черниковым

В документе разъяснен термин «уступить дорогу». Дело в том, что на данный момент в России водитель должен уступать дорогу тем пешеходам, которые переходят улицу или же вступили на проезжую часть.

При этом термин «уступить дорогу» давно вызывает споры. Однако в 2012 г. Верховный суд дал пояснения по этому поводу, но это не послужило изменению ситуации — россиянам по-прежнему выписывают штрафы необоснованно.

В связи с этим начальник ГИБДД указывает, что «обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении».

Это значит, что в тех случаях, когда действия водителя не приводят к тому, что пешеход, имеющий к нему преимущество, изменил свое движение или свою скорость, нарушений ПДД нет.

При этом Черников отмечает, что для получения весомых доказательств правонарушения, инспекторам следует использовать средства видеофиксации.