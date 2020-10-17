Нерадивым автомобилистам готовят штрафы

В выходные, 17-18 октября, в Москве ожидается похолодание и мокрый снег. Власти уже предупредили столичных водителей о необходимости смены шин на зимние комплекты. Когда россиянам следует «переобувать» свои машины и какая ответственность предусмотрена для забывчивых автовладельцев, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: АГН МОСКВА АГН МОСКВА

Эксперты утверждают, что переходить с летних покрышек на зимние нужно, когда среднесуточная температура опускается до +4 градусов. При ночных заморозках на дороге уже может появиться лёд, и оказаться на нём на летней резине очень опасно. В мороз такие покрышки теряют эластичность, превращаясь в «коньки». По данным МВД, из-за использования несезонной резины в стране случается около 1,5 тысячи ДТП.

Конечно, у каждого региона свои климатические особенности. Поэтому автомобилисты из Сибири, как правило, меняют летнюю резину в начале октября, а жители столицы и Санкт-Петербурга отправляются на шиномонтаж ближе к концу этого месяца. Хотя строго за этим никто не следит, так как штрафов за неподходящую резину в России сейчас нет. Запрещено только использовать старые покрышки, если остаточная глубина рисунка протектора шин меньше минимально разрешённой (например, для легковых автомобилей — не менее 1,6 мм).

Однако со следующего года ситуация поменяется. Совсем недавно Министерство внутренних дел подготовило проект изменений в перечень неисправностей, при которых нельзя будет эксплуатировать автомобиль с 1 июня 2021 года. Документ разработан для гармонизации отечественной нормативной базы с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Если поправки к Правилам дорожного движения вступят в силу, появятся наказания для водителей, которые используют автомобильные покрышки не по сезону.

Согласно документу, в летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается ездить на шипованных шинах. Из-за них тормозной путь у автомобиля увеличивается минимум в полтора раза. Запрет относится ко всем транспортным средствам.

В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и нешипованные шины, в эксплуатационных характеристиках которых предусмотрено их использование при пониженных температурах и в грязи. Главное, чтобы они имели специальную маркировку «М+S». Требование распространяется только на легковые и грузовые автомобили.

При этом в проекте документа есть примечание, что, по решению региональных властей, летний и зимний периоды использования шин могут быть изменены. Но только в сторону увеличения этих периодов.

После вступления норм в силу, сотрудники ГИБДД получат право составлять на нарушителей протоколы и выписывать штрафы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Наказание за это — штраф 500 рублей или предупреждение.

Шипы — зло

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев считает такое наказание несоизмеримым с последствиями для участников движения, которые могут стать как жертвами любителя шипованной резины летом, так и для дорожного покрытия, стираемого шипами.

«Штраф должен быть равен стоимости комплекта покрышек, хотя бы подержанных, — рассказал депутат «Парламентской газете». — Пусть это будет три тысячи рублей, тогда у водителя не возникнет сомнений, «переобуваться» на сезон или нет».

При этом Васильев предлагает запретить шипы не только в летний период, но и зимой на платных скоростных трассах и в городах, где снег хорошо убирают.

«Необходимо дать право регионам и владельцам дорог вводить ограничения на использование шипованной резины, — считает парламентарий. — Такие покрышки убивают дороги. В Европе вам на посту могут выдать плоскогубцы и отпустить только тогда, когда вы повыдёргиваете все шипы на своих колёсах».

Например, в Белоруссии практически не используют шипованную резину, хотя она и не запрещена, потому что люди часто выезжают на своём авто в Польшу, а там на шипы табу.

«Прошлая зима в Москве показала, что необходимости ездить на шипах в столице нет, — отмечает Александр Васильев. — По нашим данным, даже в Якутии в зимний период преимущественно используют «липучку». Все рассказы о преимуществе шипов — это маркетинговый ход производителей, заинтересованных в повышении спроса на свой товар. Водителя обезопасит не шипованная резина, а чистая дорога, навыки вождения и осторожность».